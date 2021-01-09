«Аталанта» разгромила «Беневенто», Миранчука выпустили на поле на 87-й минуте

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Аталанта» играла на выезде против «Беневенто». Несмотря на подавляющее преимущество над соперником, бергамаски долго не могли открыть счет, а затем снова выйти вперед. Однако команда Джан Пьеро Гасперини в заключительной четверти устроила сопернику разгром. Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле на 87-й минуте.

«Аталанта» победила в третьем матче кряду и ворвалась в зону Лиги чемпионов.