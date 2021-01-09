«Аталанта» разгромила «Беневенто», Миранчука выпустили на поле на 87-й минуте

|
09 Января 2021, 18:52,
|
|
В матче 17-го тура чемпионата Италии «Аталанта» играла на выезде против «Беневенто». Несмотря на подавляющее преимущество над соперником, бергамаски долго не могли открыть счет, а затем снова выйти вперед. Однако команда Джан Пьеро Гасперини в заключительной четверти устроила сопернику разгром. Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле на 87-й минуте.
«Аталанта» победила в третьем матче кряду и ворвалась в зону Лиги чемпионов.
Протокол игры
|30' Иличич Йосип (0:1)
|(1:1) Сау Марко 50'
|69' Толой Рафаэл (1:2)
|71' Сапата Дуван (1:3)
|86' Муриэль Луис (1:4)
Монтипо Лоренцо • Маджио Кристиан • Глик Камил • Барба Федерико • Фулон Дам 24' 46' ( Пастина Кристиан ( 46') • Дабо Брайан 57' 58' ( Ди Серио Джузеппе ( 58') • Скьяттарелла Паскуале • Ионице Артур 80' ( Дель Пинто Лоренцо ( 80') • Импрота Риккардо • Сау Марко 58' ( Инсинье Роберто ( 58') • Лападула Джанлука 53' 58' ( Хетемай Перпарим ( 58')
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Басит Абдалла • Маселла Давиде
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • Паломино Хосе • 26'Ромеро Кристиан • Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • 17'Фройлер Ремо 87' ( Депаоли Фабио ( 87') • Госенс Робин 73' ( Муриэль Луис ( 73') • Иличич Йосип 87' ( Миранчук Алексей ( 87') • Пессина Маттео 64' ( Малиновский Руслан ( 64') • Сапата Дуван 73' ( Меле Йоаким ( 73')
Запасные: Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Джимсити Берат • Ламмерс Сэм • Шутало Бошко • Росси Франческо
09 января. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Беневенто