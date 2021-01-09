Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» разгромила «Беневенто», Миранчука выпустили на поле на 87-й минуте

09 Января 2021, 18:52,

Global Look Press

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Аталанта» играла на выезде против «Беневенто». Несмотря на подавляющее преимущество над соперником, бергамаски долго не могли открыть счет, а затем снова выйти вперед. Однако команда Джан Пьеро Гасперини в заключительной четверти устроила сопернику разгром. Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле на 87-й минуте.

«Аталанта» победила в третьем матче кряду и ворвалась в зону Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Беневенто 1:4 Аталанта
    30' Иличич Йосип (0:1)
(1:1) Сау Марко 50'    
    69' Толой Рафаэл (1:2)
    71' Сапата Дуван (1:3)
    86' Муриэль Луис (1:4)
Монтипо Лоренцо Маджио Кристиан Глик Камил Барба Федерико Фулон Дам   24'   46' (Пастина Кристиан (   46') Дабо Брайан   57'   58' (Ди Серио Джузеппе (   58') Скьяттарелла Паскуале Ионице Артур   80' (Дель Пинто Лоренцо (   80') Импрота Риккардо Сау Марко   58' (Инсинье Роберто (   58') Лападула Джанлука   53'   58' (Хетемай Перпарим (   58')
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Басит Абдалла Маселла Давиде
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Паломино Хосе   26' Ромеро Кристиан Хатебур Ханс Де Рон Мартен   17' Фройлер Ремо   87' (Депаоли Фабио (   87') Госенс Робин   73' (Муриэль Луис (   73') Иличич Йосип   87' (Миранчук Алексей (   87') Пессина Маттео   64' (Малиновский Руслан (   64') Сапата Дуван   73' (Меле Йоаким (   73')
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Кальдара Маттиа Джимсити Берат Ламмерс Сэм Шутало Бошко Росси Франческо
09 января. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Беневенто
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