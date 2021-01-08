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Сёмин: «Миранчуку нужно лезть из кожи, чтобы попадать в состав»

08 Января 2021, 22:28,

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал совет Алексею Миранчуку, который за полгода в «Аталанте» пока не смог приблизиться к тому, чтобы завоевать твердое место в стартовом составе, несмотря на то, что получает все больше игрового времени.

- Нужно просто бороться, стараться, лезть из кожи, чтобы попадать в состав, - приводит слова Сёмина Sport24. - Тренеру виднее, где играть Миранчуку, но безусловно, на этой позиции в «Аталанте» играют очень сильные футболисты.

Главными конкурентами в Бергамо для своего бывшего подопечного Юрий Павлович считает Йосипа Иличича, Руслана Малиновского и Дувана Сапату.

На счету Миранчука девять матчей в составе «Аталанты» и два гола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Юрий Сёмин, Аталанта, Алексей Миранчук
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