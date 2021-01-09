Филиппо Индзаги: «У «Аталанты» классный состав, посмотрите на Муриэля и Иличича»

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09 Января 2021, 21:24,
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Наставник «Беневенто» Филиппо Индзаги прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:4).
«Сегодня нам не хватило нескольких игроков, но тем не менее мы боролись, сравняли счёт и провели две опасные контратаки. Второй гол поставил крест на всех наших усилиях, мы не должны были пропускать этот мяч.
Вы должны понимать, что у «Аталанты» есть несколько футболистов, которые могут усилить игру, выйдя со скамейки. Посмотрите на того же Муриэля – это потрясающий игрок. У них более классный состав, мы сделали всё возможное, но индивидуальные действия отдельных игроков решили исход матча. Иличич – выдающийся игрок», - цитирует Индзаги Sky Sport Italia.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Филиппо Индзаги, Беневенто