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«Сампдория» нанесла поражение «Интеру», Алексей Миранчук помог «Аталанте» обыграть «Парму»

06 Января 2021, 19:00,

Global Look Press

Победная серия «Интера» прервалась в матче 16-го тура чемпионата Италии. В гостях у «Сампдории» миланцы не забили 11-метровый (Алексис Санчес) и в середине первого тайма дважды пропустили. Гол Стефана де Врея на 65-й минуте подарил «Интеру» надежду, но не более того - 1:2.

«Аталанта» планомерно наращивала перевес в игре с «Пармой» и легко победила (3:0). Алексея Миранчука выпустили на 65-й минуте, когда все уже было решено.

«Удинезе» и «Торино» ушли от поражений на последних минутах.

Протокол игры  
Сампдория 2:1 Интер Милан
(1:0) Кандрева Антонио 23'    
(2:0) Кейта Бальде 38'    
    65' Де Врей Стефан (2:1)
Аудеро Эмиль Йосида Майя Тонелли Лоренцо   68' (Берешиньски Бартош (   68') Коллей Омар Ауджелло Томмазо Кандрева Антонио Торсби Мортен   57' Адриен Силва   75' (Аскилдсен Кристоффер (   75'   85') Янкто Якуб   75' (Лерис Мехди (   75') Дамсгор Миккель Кейта Бальде   84'   90' (Ла Гумина Антонино (   90')
Запасные: Роша Кайке Равалья Никола Рамирес Гастон Верре Валерио Летица Карло Квальярелла Фабио Авогадри Лоренцо Реджини Васко
Ханданович Самир Шкриньяр Милан   81' (Видаль Артуро (   81') Де Врей Стефан   40' Бастони Алессандро Хакими Ашраф   90' Барелла Николо   23'   81' (Д'Амброзио Данило (   81') Брозович Марсело Гальярдини Роберто   63' (Лукаку Ромелу (   63') Янг Эшли   46' (Перишич Иван (   46') Санчес Алексис   70' (Эриксен Кристиан (   70') Мартинес Лаутаро   16'
Запасные: Сенси Стефано Паделли Даниэле Дармиан Маттео Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
06 января. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры  
Аталанта 3:0 Парма
(1:0) Муриэль Луис 15'    
(2:0) Сапата Дуван 49'    
(3:0) Госенс Робин 61'    
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Паломино Хосе Джимсити Берат Хатебур Ханс   81' (Кальдара Маттиа (   81') Фройлер Ремо   65' (Меле Йоаким (   65') Де Рон Мартен Госенс Робин   65' (Миранчук Алексей (   65') Пессина Маттео   45' Иличич Йосип   58' (Малиновский Руслан (   58') Муриэль Луис   46' (Сапата Дуван (   46')
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Депаоли Фабио Ламмерс Сэм Шутало Бошко Мохика Хоан Росси Франческо
Сепе Луиджи Бузи Максим Алвеш Бруну Валенти Лаутаро Гальоло Риккардо   33' (Пеццелла Джузеппе (   33') Эрнани Азеведо Сиприен Вилан   39' Зом Симон Куртич Ясмин Карамо Янн   10' (Михэйлэ Валентин (   10') Инглезе Роберто   46' (Корнелиус Андреас (   46')
Запасные: Бругман Гастон Болог Ботонд Брунетта Хуан Лорини Венсан Дези Якопо Камара Дрисса Коломби Симоне Риччи Джакомо
06 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры  
Болонья 2:2 Удинезе
(1:0) Томиясу Такэхиро 19'    
    34' Перейра Роберто (1:1)
(2:1) Сванберг Маттиас 40'    
    90' Арслан Толгай-Али (2:2)
Да Коста Жуниор   86' Томиясу Такэхиро Данило Ларанжера Пас Нехуэн Дейкс Митчелл   76' (Хики Аарон (   76') Сванберг Маттиас   36'   47' Схаутен Йерди   60'   77' (Поли Андреа (   77') Орсолини Риккардо   76' (Виньято Эмануэль (   76') Сориано Роберто Барроу Муса   71' (Калабрези Артуро (   71') Паласио Родриго   84' (Рабби Симоне (   84')
Запасные: Арнофоли Алекс Бальдюрссон Андри-Фаннар Кингсли Майкл Omar Khailoti Ольсен Андреас Вергани Эдоардо Бреза Себастьян
Муссо Хуан Бекао Родриго Бонифаци Кевин Самир Каэтано   26'   77' (Оуведжан Томас (   77') Стрюгер-Ларсен Йенс   77' (Молина Науэль (   77') Де Пауль Родриго Уолас Соуза   21'   59' (Арслан Толгай-Али (   59') Перейра Роберто Зеегелаар Марвин   59' (Мандрагора Роландо (   59') Ласанья Кевин   78' Форестьери Фернандо   34' (Несторовски Илья (   34')
Запасные: Де Майо Себастьян Гаспарини Мануэль Палумбо Мартин Тер Авест Хидде Макенго Жан-Виктор Скуффет Симоне
06 января. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Протокол игры  
Торино 1:1 Верона
    67' Димарко Федерико (0:1)
(1:1) Бремер Глейсон 85'    
Сиригу Сальваторе Иццо Армандо Лянко Войнович Бремер Глейсон Синго Уилфрид   89' (Войвода Мергим (   89') Лукич Саша   78' (Ансальди Кристиан (   78') Ринкон Томас Линетти Кароль   70' (Сегре Джакопо (   70') Мурру Никола   78' (Бонаццоли Федерико (   78') Гояк Амер   70' (Верди Симоне (   70') Белотти Андреа   45'
Запасные: Базелли Даниэле Росати Антонио Мейте Суалихо Родригес Рикардо Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Н'Кулу Николя Буонджорно Алессандро
Сильвестри Марко Давидович Павел   46' (Ловато Маттео (   46') Гюнтер Корай Чеккерини Федерико   61' Фараони Марко   30' Тамез Адриен   82' (Рюэгг Кевин (   82') Велозу Мигель   25' (Илич Иван (   25') Димарко Федерико Барак Антонин   81' Цаканьи Маттиа   82' (Маньяни Джанджакомо (   82') Калинич Никола   56' (Ди Кармине Самуэль (   56')
Запасные: Берарди Алессандро Удоги Дестини Четин Мерт Колли Эбрима Пандур Ивор Сальседо Эдди Данци Андреа
06 января. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Сампдория, Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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0
Underdog
06 Января 2021, 19:31

Ну сколько же можно было Интеру отскакивать. Такое ощущение,что они специально пропускали, чтобы потом героически преодолевать трудности))

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