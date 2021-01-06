«Сампдория» нанесла поражение «Интеру», Алексей Миранчук помог «Аталанте» обыграть «Парму»

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06 Января 2021, 19:00,
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Победная серия «Интера» прервалась в матче 16-го тура чемпионата Италии. В гостях у «Сампдории» миланцы не забили 11-метровый (Алексис Санчес) и в середине первого тайма дважды пропустили. Гол Стефана де Врея на 65-й минуте подарил «Интеру» надежду, но не более того - 1:2.
«Аталанта» планомерно наращивала перевес в игре с «Пармой» и легко победила (3:0). Алексея Миранчука выпустили на 65-й минуте, когда все уже было решено.
«Удинезе» и «Торино» ушли от поражений на последних минутах.
Протокол игры
|Сампдория
|2:1
|Интер Милан
|(1:0) Кандрева Антонио 23'
|(2:0) Кейта Бальде 38'
|65' Де Врей Стефан (2:1)
Аудеро Эмиль • Йосида Майя • Тонелли Лоренцо 68' ( Берешиньски Бартош ( 68') • Коллей Омар • Ауджелло Томмазо • Кандрева Антонио • Торсби Мортен • 57'Адриен Силва 75' ( Аскилдсен Кристоффер ( 75' ) • 85'Янкто Якуб 75' ( Лерис Мехди ( 75') • Дамсгор Миккель • Кейта Бальде 84' 90' ( Ла Гумина Антонино ( 90')
Запасные: Роша Кайке • Равалья Никола • Рамирес Гастон • Верре Валерио • Летица Карло • Квальярелла Фабио • Авогадри Лоренцо • Реджини Васко
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан 81' ( Видаль Артуро ( 81') • Де Врей Стефан • 40'Бастони Алессандро • Хакими Ашраф • 90'Барелла Николо 23' 81' ( Д'Амброзио Данило ( 81') • Брозович Марсело • Гальярдини Роберто 63' ( Лукаку Ромелу ( 63') • Янг Эшли 46' ( Перишич Иван ( 46') • Санчес Алексис 70' ( Эриксен Кристиан ( 70') • Мартинес Лаутаро 16'
Запасные: Сенси Стефано • Паделли Даниэле • Дармиан Маттео • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар
06 января. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
|(1:0) Муриэль Луис 15'
|(2:0) Сапата Дуван 49'
|(3:0) Госенс Робин 61'
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • Паломино Хосе • Джимсити Берат • Хатебур Ханс 81' ( Кальдара Маттиа ( 81') • Фройлер Ремо 65' ( Меле Йоаким ( 65') • Де Рон Мартен • Госенс Робин 65' ( Миранчук Алексей ( 65') • Пессина Маттео • 45'Иличич Йосип 58' ( Малиновский Руслан ( 58') • Муриэль Луис 46' ( Сапата Дуван ( 46')
Запасные: Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Депаоли Фабио • Ламмерс Сэм • Шутало Бошко • Мохика Хоан • Росси Франческо
Сепе Луиджи • Бузи Максим • Алвеш Бруну • Валенти Лаутаро • Гальоло Риккардо 33' ( Пеццелла Джузеппе ( 33') • Эрнани Азеведо • Сиприен Вилан • 39'Зом Симон • Куртич Ясмин • Карамо Янн 10' ( Михэйлэ Валентин ( 10') • Инглезе Роберто 46' ( Корнелиус Андреас ( 46')
Запасные: Бругман Гастон • Болог Ботонд • Брунетта Хуан • Лорини Венсан • Дези Якопо • Камара Дрисса • Коломби Симоне • Риччи Джакомо
06 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры
|(1:0) Томиясу Такэхиро 19'
|34' Перейра Роберто (1:1)
|(2:1) Сванберг Маттиас 40'
|90' Арслан Толгай-Али (2:2)
Да Коста Жуниор • 86'Томиясу Такэхиро • Данило Ларанжера • Пас Нехуэн • Дейкс Митчелл 76' ( Хики Аарон ( 76') • Сванберг Маттиас 36' • 47'Схаутен Йерди 60' 77' ( Поли Андреа ( 77') • Орсолини Риккардо 76' ( Виньято Эмануэль ( 76') • Сориано Роберто • Барроу Муса 71' ( Калабрези Артуро ( 71') • Паласио Родриго 84' ( Рабби Симоне ( 84')
Запасные: Арнофоли Алекс • Бальдюрссон Андри-Фаннар • Кингсли Майкл • Omar Khailoti • Ольсен Андреас • Вергани Эдоардо • Бреза Себастьян
Муссо Хуан • Бекао Родриго • Бонифаци Кевин • Самир Каэтано 26' 77' ( Оуведжан Томас ( 77') • Стрюгер-Ларсен Йенс 77' ( Молина Науэль ( 77') • Де Пауль Родриго • Уолас Соуза 21' 59' ( Арслан Толгай-Али ( 59') • Перейра Роберто • Зеегелаар Марвин 59' ( Мандрагора Роландо ( 59') • Ласанья Кевин • 78'Форестьери Фернандо 34' ( Несторовски Илья ( 34')
Запасные: Де Майо Себастьян • Гаспарини Мануэль • Палумбо Мартин • Тер Авест Хидде • Макенго Жан-Виктор • Скуффет Симоне
06 января. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Протокол игры
|67' Димарко Федерико (0:1)
|(1:1) Бремер Глейсон 85'
Сиригу Сальваторе • Иццо Армандо • Лянко Войнович • Бремер Глейсон • Синго Уилфрид 89' ( Войвода Мергим ( 89') • Лукич Саша 78' ( Ансальди Кристиан ( 78') • Ринкон Томас • Линетти Кароль 70' ( Сегре Джакопо ( 70') • Мурру Никола 78' ( Бонаццоли Федерико ( 78') • Гояк Амер 70' ( Верди Симоне ( 70') • Белотти Андреа 45'
Сильвестри Марко • Давидович Павел 46' ( Ловато Маттео ( 46') • Гюнтер Корай • Чеккерини Федерико • 61'Фараони Марко • 30'Тамез Адриен 82' ( Рюэгг Кевин ( 82') • Велозу Мигель 25' ( Илич Иван ( 25') • Димарко Федерико • Барак Антонин • 81'Цаканьи Маттиа 82' ( Маньяни Джанджакомо ( 82') • Калинич Никола 56' ( Ди Кармине Самуэль ( 56')
Запасные: Берарди Алессандро • Удоги Дестини • Четин Мерт • Колли Эбрима • Пандур Ивор • Сальседо Эдди • Данци Андреа
06 января. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Сампдория, Аталанта, Алексей Миранчук
Ну сколько же можно было Интеру отскакивать. Такое ощущение,что они специально пропускали, чтобы потом героически преодолевать трудности))