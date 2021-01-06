«Сампдория» нанесла поражение «Интеру», Алексей Миранчук помог «Аталанте» обыграть «Парму»

Победная серия «Интера» прервалась в матче 16-го тура чемпионата Италии. В гостях у «Сампдории» миланцы не забили 11-метровый (Алексис Санчес) и в середине первого тайма дважды пропустили. Гол Стефана де Врея на 65-й минуте подарил «Интеру» надежду, но не более того - 1:2.

«Аталанта» планомерно наращивала перевес в игре с «Пармой» и легко победила (3:0). Алексея Миранчука выпустили на 65-й минуте, когда все уже было решено.

«Удинезе» и «Торино» ушли от поражений на последних минутах.