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​Раньери: «Нам помогло, что Лукаку не попал в основу»

06 Января 2021, 19:49,

Depositphotos

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери дал комментарий после победы над «Интером» со счётом 2:1.

«У ребят был правильный настрой. Они терпели под давлением до самого конца. Мы очень счастливы, потому что не хотели проиграть ещё один матч после неудачи в Риме.

Нам немного помогло, что Лукаку не попал в основной состав [Лукаку вышел на замену в средине второго тайма – прим.]. Если бы он вышел на поле с самого начала, то нам бы было сложнее», - сказал Раньери Sky Sport.

«Поле было в ужасном состоянии. В Генуе всегда идёт дождь. Сколько времени нужно, чтобы купить новое покрытие?» - обратился тренер к своему клубу.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сампдория, Клаудио Раньери, Ромелу Лукаку
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