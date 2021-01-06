​Раньери: «Нам помогло, что Лукаку не попал в основу»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери дал комментарий после победы над «Интером» со счётом 2:1.

«У ребят был правильный настрой. Они терпели под давлением до самого конца. Мы очень счастливы, потому что не хотели проиграть ещё один матч после неудачи в Риме.

Нам немного помогло, что Лукаку не попал в основной состав [Лукаку вышел на замену в средине второго тайма – прим.]. Если бы он вышел на поле с самого начала, то нам бы было сложнее», - сказал Раньери Sky Sport.

«Поле было в ужасном состоянии. В Генуе всегда идёт дождь. Сколько времени нужно, чтобы купить новое покрытие?» - обратился тренер к своему клубу.