​У Лукаку нет травмы

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прошёл медицинское обследование после вынужденной замены в матче против «Кротоне». Как сообщает Sky Sport Italia, у бельгийского форварда не было выявлено серьёзных проблем.

До конца дня вторника главный тренер «Интера» Антонио Конте решит, задействовать ли Лукаку в матче против «Сампдории», который запланирован на шестое января. Наставник «нерадзурри» может предоставить бельгийцу отдых, чтобы он лучше подготовился к дуэли с «Ромой».

В девятнадцати матчах за «Интер» в текущем сезоне Ромелу Лукаку забил шестнадцать голов и отдал три результативных паса.