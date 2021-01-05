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​У Лукаку нет травмы

05 Января 2021, 17:22,

Global Look Press

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прошёл медицинское обследование после вынужденной замены в матче против «Кротоне». Как сообщает Sky Sport Italia, у бельгийского форварда не было выявлено серьёзных проблем.

До конца дня вторника главный тренер «Интера» Антонио Конте решит, задействовать ли Лукаку в матче против «Сампдории», который запланирован на шестое января. Наставник «нерадзурри» может предоставить бельгийцу отдых, чтобы он лучше подготовился к дуэли с «Ромой».

В девятнадцати матчах за «Интер» в текущем сезоне Ромелу Лукаку забил шестнадцать голов и отдал три результативных паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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