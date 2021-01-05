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Эдер может вернуться в «Интер»

05 Января 2021, 09:10,

Евро-Футбол.Ру

Миланский «Интер» рассматривает вариант с возвращением Эдера. Итальянский и бразильский футболист играл в стане «нерадзурри» с 2016 по 2018 год, забив 14 голов в 86 матчах.

34-летний футболист в январе 2018 года переехал в Китай и в прошлом сезоне стал победителем чемпионата страны с «Цзянсу Сунин». Трансферу Эдера может поспособствовать то, что у двух клубов общий владелец, с которым у футболиста отличные отношения, как с и главным тренером «Интера» Антонио Конте, при котором Эдер играл в сборной Италии на Евро-2016.

У миланцев есть и другие варианты, но еще один плюс в пользу Эдера - он может достаться бесплатно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Эдер, Цзянсу Сунин
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