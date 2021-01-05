«Интер» хочет продать Эриксена, но не имеет предложений по игроку

«Интер» готовится избавиться от полузащитника Кристиана Эриксена, который никак себя не проявил за год на «Сан-Сиро». Ранее сообщалось о желании «Тоттенхэма» арендовать своего бывшего игрока, который был ранее продан в Серию А за 27 млн евро. Интерес к Эриксену также проявляют «ПСЖ», «Вест Хэм», «Арсенал» и другие коллективы.

Тем не менее, итальянский инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что у миланского клуба нет никаких официальных предложений по датчанину. Руководство «Интера» хотело бы продать футболиста уже в январе.

В текущем сезоне Эриксен сыграл в 12 матчах, проводя на поле в среднем около 30 минут.