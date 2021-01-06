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Конте – о поражении от «Сампдории»: «Госпожа удача отвернулась от нас»

06 Января 2021, 20:14,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Сампдории» (1:2).

«Это была довольно-таки странная игра. Сначала мы пропустили гол с пенальти и тут же нам забили ещё один. Бывают матчи, в которых вы заслуживаете поражение, но сегодня не такая игра. Мы не использовали свои моменты.

Нам нужно проанализировать, что мы делали правильно, а что пошло не так. Могу сказать совершенно точно, что игроки выложились на полную, но госпожа удача отвернулась от нас.

Лукаку остался в запасе? Мы не первый раз играем без Ромелу. Все знают, что он очень важный игрок, но он не был готов на 100%, вы могли это видеть и по его сегодняшней игре», - цитирует Конте Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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