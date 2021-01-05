Де Росси с радостью вернётся в «Бока Хуниорс»

Бывший полузащитник сборной Италии Даниэле де Росси завершил футбольную карьеру в «Бока Хуниорс» и хотел бы туда вернуться в дальнейшем.

- Я очень скучаю по «Боке» и Аргентине. Я наслаждался каждой минутой пребывания там. Правда, мне не удалось дать максимум того, что мог бы, и мне грустно. Я прибыл в клуб, не тренировавшись, и хотел играть так, как в 27 лет, но это невозможно. «Бока» хотела, чтобы я остался еще, но я объяснил свою ситуацию, и ко мне отнеслись с уважением. Я учусь, и мой первый тренерский опыт наверняка будет в Европе, но однажды мне бы хотелось вернуться в «Боку», - заявил 37-летний де Росси ESPN Argentina.

Итальянец провел в Южной Америке полгода и сыграл 7 матчей.