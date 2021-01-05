Фонсека не полетел с командой на матч с «Кротоне»

Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека не поехал на матч с «Кротоне» вместе с футболистами. Причины отсутствия наставника в делегации команды пока неизвестны, но, по данным Sky Sport Italia, португальца утром беспокоил гастроэнтерит. При этом он провел традиционную пресс-конференцию за день до игры. Не исключено, что Фонсека остался в столице для встречи с новым спортивным директором Тьягу Пинту, который сегодня утром приступил к исполнению обязанностей.

«Волки» в среду проведут календарный матч Серии А против «Кротоне», стартовый свисток прозвучит в 17:00. После 15 туров римляне занимают третье место.