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Фонсека не полетел с командой на матч с «Кротоне»

05 Января 2021, 20:25,

Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека не поехал на матч с «Кротоне» вместе с футболистами. Причины отсутствия наставника в делегации команды пока неизвестны, но, по данным Sky Sport Italia, португальца утром беспокоил гастроэнтерит. При этом он провел традиционную пресс-конференцию за день до игры. Не исключено, что Фонсека остался в столице для встречи с новым спортивным директором Тьягу Пинту, который сегодня утром приступил к исполнению обязанностей.

«Волки» в среду проведут календарный матч Серии А против «Кротоне», стартовый свисток прозвучит в 17:00. После 15 туров римляне занимают третье место.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Пауло Фонсека
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