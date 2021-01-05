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«Рома» готовит 15 млн евро за защитника «Лилля»

05 Января 2021, 10:48,

Евро-Футбол.Ру

«Рома» начала переговоры по переходу правого защитника «Лилля» Зеки Челика. По информации Sky Sport Italia, 23-летний игрок линии обороны может обойтись «волкам» в 15 миллионов евро.

Контракт Челика  с «догами» действителен до лета 2023 года. В этом сезоне защитник провел 15 матчей, также он 18 раз выходил на поле в футболке национальной сборной Турции, в которых забил два гола.

Новый генеральный менеджер «Ромы» Тьяго Пинту находится на клубной базе в Тригории и активно включился в трансферную работу.

«Волки» идут на третьем месте в чемпионате Италии, набрав 30 очков после 15 туров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Лилль, Зеки Челик
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