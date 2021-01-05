У Фонсеки коронавирус

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не полетел на матч с «Кротоне», хотя за день до игры давал пресс-конференцию. Поскольку пресс-служба «волков» продолжает отмалчиваться насчет причины отсутствия наставника, итальянские СМИ предполагали, что наставник хочет пообщаться с новым спортивным директором или предпочитает восстановиться после гастроэнтерита.

Но как удалось узнать La Gazzetta dello Sport, у португальского специалиста диагностирован коронавирус. По этой причине Фонсеки не было с командой на борту самолета.

Руководить командой в игре Серии А будет тренер «Ромы» Нуну Кампуш.