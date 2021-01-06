Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома», «Сассуоло» и «Лацио» набрали по три очка

06 Января 2021, 18:56,

Global Look Press

В чемпионате Италии в среду проходят матчи 16-го тура.

«Рома» за первую треть поединка против «Кротоне» обеспечила себе победу (3:1). «Сассуоло» был сильнее «Дженоа» (2:1), за гостей забил экс-игрок «Ростова» Элдор Шомуродов. С таким же счетом «Лацио» переиграл «Удинезе».

Протокол игры  
Кротоне 1:3 Рома
    8' Майораль Борха (0:1)
    29' Майораль Борха (0:2)
    35' Мхитарян Генрих (0:3)
(1:3) Големич Владимир 71'    
Кордац Алекс Магальян Лисандро   41' Големич Владимир   33' Куомо Джузеппе Перейра Педру II   46' (Вулич Милош (   46') Молина Сальваторе Дзанеллато Никколо Эдуардо Энрике   58' (Ривьер Эммануэль (   58') Реца Аркадиуш Сими Нванкво Мессьяс Жуниор
Запасные: Луперто Себастьяно Рисполи Андреа Драгус Денис Джиджи Коффи Крочата Джованни Силигарди Лука Марроне Лука Петриччоне Якопо Феста Марко Рохас Луис
Пау Лопес Манчини Джанлука Смоллинг Крис Ибаньес Рожер   57'   63' (Кумбулла Мараш (   63') Карсдорп Рик Кристанте Бриан   80' (Верету Жордан (   80') Вильяр Гонсало Перес Бруно   22' Перес Карлес Мхитарян Генрих   63' (Пеллегрини Лоренцо (   63'   88') Майораль Борха   85' (Джеко Эдин (   85')
Запасные: Боер Пьетро Диавара Амаду Провиденс Рубен Жуан Жезус Фарелли Симоне Подгоряну Суф
06 января. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).
Протокол игры  
Сассуоло 2:1 Дженоа
(1:0) Бога Жереми 52'    
    64' Шомуродов Элдор (1:1)
(2:1) Распадори Джакомо 83'    
Консильи Андреа Мюлдюр Мерт   86' Айхан Кан   39' Феррари Джанмарко Рожерио да Силва Маньянелли Франческо   58' (Бурабия Мехди (   58'   59') Локателли Мануэль   74' (Обьянг Педро (   74') Берарди Доменико   35' (Дефрель Грегоре (   35') Джуричич Филип   74' (Распадори Джакомо (   74') Бога Жереми Капуто Франческо   58' (Траоре Хамед (   58')
Запасные: Пеголо Джанлука Кирикеш Влад Марлон Тольян Йереми Кирьякопулос Георгиос Лопес Максим Пелузо Федерико
Перин Маттиа Мазиелло Андреа   23'   57' (Пьяца Марко (   57') Радованович Иван Кришито Доменико   12' Дзаппакоста Давиде Зайц Миха   82' (Дестро Маттиа (   82') Бадель Милан   57' (Ровелла Николо (   57') Лерагер Лукас Циборра Леннарт   57' (Гильоне Паоло (   57') Скамачча Джанлука   71' (Гольданига Эдоардо (   71'   85') Шомуродов Элдор
Запасные: Стураро Стефано Палеари Альберто Думбравану Даниэл Мелегони Филиппо Бани Маттиа Бехрами Валон Зима Лукаш
06 января. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
Протокол игры  
Лацио 2:1 Фиорентина
(1:0) Кайседо Фелипе 6'    
(2:0) Иммобиле Чиро 75'    
    88' Влахович Душан (2:1)
Стракоша Томас Луис Фелипе   43'   46' (Патрик (   46') Худт Уэсли   87' Ачерби Франческо Лаццари Мануэль   77' (Катальди Данило (   77') Милинкович-Савич Сергей Эскаланте Гонсало   45'   77' (Раду Стефан (   77') Альберто Луис Марусич Адам Кайседо Фелипе   58' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   58') Иммобиле Чиро   89' (Мурики Ведат (   89')
Запасные: Рейна Пепе Франко Дамиано Андерсон Джаван Армини Николо Фурланетто Алессио Пароло Марко Перейра Андреас
Дронговски Бартломей Мартинес Лукас II   74' (Лирола Поль (   74') Песселья Херман Роша Игор II Венути Лоренцо   60' (Кальехон Хосе (   60') Бонавентура Джакомо   73' (Куаме Кристиан (   73') Амрабат Софьян Кастровилли Гаэтано   82' Бираги Кристиано Влахович Душан Рибери Франк   38' (Эйссерик Валентин (   38')
Запасные: Миленкович Никола Валеро Борха Пульгар Эрик Дункан Альфред Терраччиано Пьетро Касерес Мартин Баррека Антонио
06 января. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим)
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Лацио, Сассуоло
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