«Рома», «Сассуоло» и «Лацио» набрали по три очка

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06 Января 2021, 18:56,
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В чемпионате Италии в среду проходят матчи 16-го тура.
«Рома» за первую треть поединка против «Кротоне» обеспечила себе победу (3:1). «Сассуоло» был сильнее «Дженоа» (2:1), за гостей забил экс-игрок «Ростова» Элдор Шомуродов. С таким же счетом «Лацио» переиграл «Удинезе».
Протокол игры
|8' Майораль Борха (0:1)
|29' Майораль Борха (0:2)
|35' Мхитарян Генрих (0:3)
|(1:3) Големич Владимир 71'
Кордац Алекс • Магальян Лисандро • 41'Големич Владимир • 33'Куомо Джузеппе • Перейра Педру II 46' ( Вулич Милош ( 46') • Молина Сальваторе • Дзанеллато Никколо • Эдуардо Энрике 58' ( Ривьер Эммануэль ( 58') • Реца Аркадиуш • Сими Нванкво • Мессьяс Жуниор
Запасные: Луперто Себастьяно • Рисполи Андреа • Драгус Денис • Джиджи Коффи • Крочата Джованни • Силигарди Лука • Марроне Лука • Петриччоне Якопо • Феста Марко • Рохас Луис
Пау Лопес • Манчини Джанлука • Смоллинг Крис • Ибаньес Рожер 57' 63' ( Кумбулла Мараш ( 63') • Карсдорп Рик • Кристанте Бриан 80' ( Верету Жордан ( 80') • Вильяр Гонсало • Перес Бруно • 22'Перес Карлес • Мхитарян Генрих 63' ( Пеллегрини Лоренцо ( 63' ) • 88'Майораль Борха 85' ( Джеко Эдин ( 85')
Запасные: Боер Пьетро • Диавара Амаду • Провиденс Рубен • Жуан Жезус • Фарелли Симоне • Подгоряну Суф
06 января. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).
Протокол игры
|(1:0) Бога Жереми 52'
|64' Шомуродов Элдор (1:1)
|(2:1) Распадори Джакомо 83'
Консильи Андреа • Мюлдюр Мерт • 86'Айхан Кан • 39'Феррари Джанмарко • Рожерио да Силва • Маньянелли Франческо 58' ( Бурабия Мехди ( 58' ) • 59'Локателли Мануэль 74' ( Обьянг Педро ( 74') • Берарди Доменико 35' ( Дефрель Грегоре ( 35') • Джуричич Филип 74' ( Распадори Джакомо ( 74') • Бога Жереми • Капуто Франческо 58' ( Траоре Хамед ( 58')
Запасные: Пеголо Джанлука • Кирикеш Влад • Марлон • Тольян Йереми • Кирьякопулос Георгиос • Лопес Максим • Пелузо Федерико
Перин Маттиа • Мазиелло Андреа 23' 57' ( Пьяца Марко ( 57') • Радованович Иван • Кришито Доменико • 12'Дзаппакоста Давиде • Зайц Миха 82' ( Дестро Маттиа ( 82') • Бадель Милан 57' ( Ровелла Николо ( 57') • Лерагер Лукас • Циборра Леннарт 57' ( Гильоне Паоло ( 57') • Скамачча Джанлука 71' ( Гольданига Эдоардо ( 71' ) • 85'Шомуродов Элдор
Запасные: Стураро Стефано • Палеари Альберто • Думбравану Даниэл • Мелегони Филиппо • Бани Маттиа • Бехрами Валон • Зима Лукаш
06 января. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
Протокол игры
|Лацио
|2:1
|Фиорентина
|(1:0) Кайседо Фелипе 6'
|(2:0) Иммобиле Чиро 75'
|88' Влахович Душан (2:1)
Стракоша Томас • Луис Фелипе 43' 46' ( Патрик ( 46') • Худт Уэсли • 87'Ачерби Франческо • Лаццари Мануэль 77' ( Катальди Данило ( 77') • Милинкович-Савич Сергей • Эскаланте Гонсало 45' 77' ( Раду Стефан ( 77') • Альберто Луис • Марусич Адам • Кайседо Фелипе 58' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 58') • Иммобиле Чиро 89' ( Мурики Ведат ( 89')
Запасные: Рейна Пепе • Франко Дамиано • Андерсон Джаван • Армини Николо • Фурланетто Алессио • Пароло Марко • Перейра Андреас
Дронговски Бартломей • Мартинес Лукас II 74' ( Лирола Поль ( 74') • Песселья Херман • Роша Игор II • Венути Лоренцо 60' ( Кальехон Хосе ( 60') • Бонавентура Джакомо 73' ( Куаме Кристиан ( 73') • Амрабат Софьян • Кастровилли Гаэтано • 82'Бираги Кристиано • Влахович Душан • Рибери Франк 38' ( Эйссерик Валентин ( 38')
Запасные: Миленкович Никола • Валеро Борха • Пульгар Эрик • Дункан Альфред • Терраччиано Пьетро • Касерес Мартин • Баррека Антонио
06 января. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим)
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Лацио, Сассуоло