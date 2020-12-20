Буффон: «Всякий раз, когда я приезжаю в Парму, то испытываю ностальгию»

|
20 Декабря 2020, 10:43,
|
|
Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Баварией» (4:0) в тринадцатом туре Серии А.
«Это был матч, в котором нам было необходимо одержать победу, потому что там нельзя терять очки перед матчами с сильными командами.
Не думаю, что наша игра полностью отражает результаты. Можно просто вспомнить матч с «Лацио», мы заслужили победу, но пропустили гол на последней минуте.
Всякий раз, когда я приезжаю в Парму, то испытываю ностальгию. Я провёл здесь 10 лет своей жизни. Местные люди всегда будут многое значить для меня. За последнее время я потерял двух важных людей здесь, которые помогли мне стать личностью», - цитирует Буффона DAZN.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Парма, Джанлуиджи Буффон