Буффон: «Всякий раз, когда я приезжаю в Парму, то испытываю ностальгию»

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Баварией» (4:0) в тринадцатом туре Серии А.

«Это был матч, в котором нам было необходимо одержать победу, потому что там нельзя терять очки перед матчами с сильными командами.

Не думаю, что наша игра полностью отражает результаты. Можно просто вспомнить матч с «Лацио», мы заслужили победу, но пропустили гол на последней минуте.

Всякий раз, когда я приезжаю в Парму, то испытываю ностальгию. Я провёл здесь 10 лет своей жизни. Местные люди всегда будут многое значить для меня. За последнее время я потерял двух важных людей здесь, которые помогли мне стать личностью», - цитирует Буффона DAZN.