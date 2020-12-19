Маккенни - лучший американский игрок 2020-го года

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни признан лучшим американским игроком 2020-го года.

Уэстон перешёл в «Ювентус» из «Шальке» прошлым летом на правах аренды за 4,5 миллиона евро, при этом туринцы должны будут выкупить игрока за 18,5 миллионов при достижении им прописанных в контракте результатов. В сезоне 2020/2021 во всех турнирах 22-летний американец провёл 13 игр, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

За сборную США Маккенни выступает с 2017 года. На данный момент он провёл за неё 19 игр.