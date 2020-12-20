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Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать самую крупную победу в сезоне

20 Декабря 2020, 00:39,

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Недавно отобравшая очки у «Милана» «Парма» ничего не смогла поделать с атакой «Ювентуса» в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Протокол игры  
Парма 0:4 Ювентус
    23' Кулушевски Деян (0:1)
    26' Роналду Криштиану (0:2)
    48' Роналду Криштиану (0:3)
    86' Мората Альваро (0:4)
Сепе Луиджи Иакопони Симоне   60' (Сиприен Вилан (   60') Осорио Йордан Алвеш Бруну Гальоло Риккардо Эрнани Азеведо Зом Симон Куртич Ясмин   85' (Бругман Гастон (   85') Куцка Юрай   60' (Бузи Максим (   60') Жервиньо Куасси   46' (Карамо Янн (   46') Корнелиус Андреас   61' (Инглезе Роберто (   61')
Запасные: Болог Ботонд Брунетта Хуан Дези Якопо Камара Дрисса Коломби Симоне Валенти Лаутаро Риччи Джакомо
Буффон Джанлуиджи Данило Луис   40' Бонуччи Леонардо   76' (Куадрадо Хуан (   76') Де Лихт Маттайс Кулушевски Деян Маккенни Уэстон   76' (Портанова Маноло (   76') Бентанкур Родриго Ремзи Аарон   68' (Бернардески Федерико (   68') Алекс Сандро Мората Альваро Роналду Криштиану   82' (Кьеза Федерико (   82')
Запасные: Щесны Войцех Radu Dragusin Фработта Джанлука Пинсольо Карло Рабио Адриен
19 декабря. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).

Туринцы контролировали ход игры и планомерно наращивали отрыв в счете. Всё началось с пропущенного мяча Альваро Моратой на Деяна Кулушевски, а вскоре Криштиану Роналду забил эффектный гол, выпрыгнув очень и очень высоко. В самом начале второго тайма португалец оформил дубль, а в концовке уже Мората забил свой мяч.

4:0 - самая крупная победа «Ювентуса» при Андреа Пирло, и до первого места остается всего одно очко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Парма
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Комментарии (2)
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1
beorn_n
20 Декабря 2020, 00:52

2 последние игры Буффон отстоял на 0 при этом забили 7 голов. Красава. Мората то что надо было Юве. Всех с победой.

2
sagittarius
20 Декабря 2020, 00:52

Лёгкая игра для Ювентуса. Парма в защите совсем никакая, да и впереди тоже не ахти. Как Милан не смог их обыграть - ума не приложу. Forza Juve!

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