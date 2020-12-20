Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать самую крупную победу в сезоне

Недавно отобравшая очки у «Милана» «Парма» ничего не смогла поделать с атакой «Ювентуса» в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Туринцы контролировали ход игры и планомерно наращивали отрыв в счете. Всё началось с пропущенного мяча Альваро Моратой на Деяна Кулушевски, а вскоре Криштиану Роналду забил эффектный гол, выпрыгнув очень и очень высоко. В самом начале второго тайма португалец оформил дубль, а в концовке уже Мората забил свой мяч.

4:0 - самая крупная победа «Ювентуса» при Андреа Пирло, и до первого места остается всего одно очко.