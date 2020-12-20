Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать самую крупную победу в сезоне

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20 Декабря 2020, 00:39,
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Недавно отобравшая очки у «Милана» «Парма» ничего не смогла поделать с атакой «Ювентуса» в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Протокол игры
|23' Кулушевски Деян (0:1)
|26' Роналду Криштиану (0:2)
|48' Роналду Криштиану (0:3)
|86' Мората Альваро (0:4)
Сепе Луиджи • Иакопони Симоне 60' ( Сиприен Вилан ( 60') • Осорио Йордан • Алвеш Бруну • Гальоло Риккардо • Эрнани Азеведо • Зом Симон • Куртич Ясмин 85' ( Бругман Гастон ( 85') • Куцка Юрай 60' ( Бузи Максим ( 60') • Жервиньо Куасси 46' ( Карамо Янн ( 46') • Корнелиус Андреас 61' ( Инглезе Роберто ( 61')
Запасные: Болог Ботонд • Брунетта Хуан • Дези Якопо • Камара Дрисса • Коломби Симоне • Валенти Лаутаро • Риччи Джакомо
Буффон Джанлуиджи • Данило Луис • 40'Бонуччи Леонардо 76' ( Куадрадо Хуан ( 76') • Де Лихт Маттайс • Кулушевски Деян • Маккенни Уэстон 76' ( Портанова Маноло ( 76') • Бентанкур Родриго • Ремзи Аарон 68' ( Бернардески Федерико ( 68') • Алекс Сандро • Мората Альваро • Роналду Криштиану 82' ( Кьеза Федерико ( 82')
Запасные: Щесны Войцех • Radu Dragusin • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Рабио Адриен
19 декабря. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
Туринцы контролировали ход игры и планомерно наращивали отрыв в счете. Всё началось с пропущенного мяча Альваро Моратой на Деяна Кулушевски, а вскоре Криштиану Роналду забил эффектный гол, выпрыгнув очень и очень высоко. В самом начале второго тайма португалец оформил дубль, а в концовке уже Мората забил свой мяч.
4:0 - самая крупная победа «Ювентуса» при Андреа Пирло, и до первого места остается всего одно очко.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Парма
2 последние игры Буффон отстоял на 0 при этом забили 7 голов. Красава. Мората то что надо было Юве. Всех с победой.
Лёгкая игра для Ювентуса. Парма в защите совсем никакая, да и впереди тоже не ахти. Как Милан не смог их обыграть - ума не приложу. Forza Juve!