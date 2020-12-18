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Пирло требует предельного внимания от своей команды перед игрой с «Пармой»

18 Декабря 2020, 21:15,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Пармой» в тринадцатом туре Серии А.

«Парма» добилась важных результатов, она восстанавливается, нам нужно быть осторожными, потому что соперник изменил свой стиль игры после прихода нового тренера», - сказал наставник туринцев. «Жервиньо и Карамо очень быстры. Нам нужно будет постараться забить, когда мы будем владеть мячом».

Матч пройдёт 19 декабря в 22:45 на «Эннио Тардини». «Ювентус» располагается на третьей строчке с двадцатью шестью очками, а «Парма» обосновалась на четырнадцатой строчке с двенадцатью очками.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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