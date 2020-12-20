Пирло – о победе над «Пармой»: «Мы работали как единое целое»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Пармой» (4:0) в тринадцатом туре Серии А.

«Этим вечером мы хотели реабилитироваться за потерю очков в матче с «Аталантой» (1:1) в середине недели. Думаю, что нам это удалось.

Нам нужно было выиграть этот матч, а нашим нападающим необходимо было показать результативную игру. Мы работали как единое целое. Хочу отдельно отметить игру Ремзи. Он провёл очень сильный матч», - цитирует итальянского специалиста Football Italia.

«Ювентус» после тринадцати туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 27 очков.