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Пирло – о победе над «Пармой»: «Мы работали как единое целое»

20 Декабря 2020, 09:07,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Пармой» (4:0) в тринадцатом туре Серии А.

«Этим вечером мы хотели реабилитироваться за потерю очков в матче с «Аталантой» (1:1) в середине недели. Думаю, что нам это удалось.

Нам нужно было выиграть этот матч, а нашим нападающим необходимо было показать результативную игру. Мы работали как единое целое. Хочу отдельно отметить игру Ремзи. Он провёл очень сильный матч», - цитирует итальянского специалиста Football Italia.

«Ювентус» после тринадцати туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 27 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Парма, Андреа Пирло
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