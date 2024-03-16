Поттер может возглавить клуб за пределами Англии

Бывший тренер лондонского «Челси» в скором времени может возглавить команду за пределами Англии. По информации от AD.nl, специалист находится в шорт-листе амстердамского «Аякса» на пост нового наставника.

Сообщается, что ещё одним претендентом на тренерский пост в «Аяксе» считается Паскаль Янсен, который ранее возглавлял «АЗ Алкмаар». Ожидается, что решение по поводу нового наставника будет принято к середине апреля.

Напомним, Поттера ранее также связывали с тренерским постом в «Манчестер Юнайтед». Ходили слухи, англичанин очень нравится новым владельцам манкунианцев во главе с сэром Джимом Рэтклиффом.