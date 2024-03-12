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«Аякс» продлил контракт с Хато, за которым следит «Арсенал» официально

12 Марта 2024 • 18:16 Комментировать
Спарта Роттердам
...
Аякс
17.03 18:45

Центральный защитник Йоррел Хато подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает пресс-служба амстердамского коллектива.

Новый контракт 18-летнего нидерландца с «Аяксом» рассчитан до 2028 года.

— Это фантастическая новость, — так пресс-служба клуба прокомментировала данную информацию.

В текущем сезоне Хато провел 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость нидерландского защитника составляет 22 миллиона евро.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Йоррел Хато

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