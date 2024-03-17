«Спарта» впервые за 15 лет не проиграла «Аяксу»

После вылета из еврокубков «Аякс» неудачно сыграл и на внутренней арене. В гостях у «Спарты» столичная команда прервала свою победную серию, которая началась в 2009 году.

Команда из Роттердама выиграла первый тайм благодаря голу Арно Версейрена. У Брайана Бробби был супершанс, но вратарь отразил удар. Клемент Пелле сразу после перерыва пробил в соперника, а вот Версейрен тут же оформил дубль. На 65-й минуте Чуба Акпом ударом головой вернул интригу - 2:1. Незадолго до финального свистка Стевен Бергвейн вырвал ничью для гостей.

«Аякс» идет пятым, но уже восемь очков проигрывает АЗ, который расположился выше. «Спарта» - десятая.