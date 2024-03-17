Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Спарта» впервые за 15 лет не проиграла «Аяксу»

17 Марта 2024 • 20:42 Комментировать
Спарта Роттердам
2:2
Аякс
окончен

После вылета из еврокубков «Аякс» неудачно сыграл и на внутренней арене. В гостях у «Спарты» столичная команда прервала свою победную серию, которая началась в 2009 году.

Команда из Роттердама выиграла первый тайм благодаря голу Арно Версейрена. У Брайана Бробби был супершанс, но вратарь отразил удар. Клемент Пелле сразу после перерыва пробил в соперника, а вот Версейрен тут же оформил дубль. На 65-й минуте Чуба Акпом ударом головой вернул интригу - 2:1. Незадолго до финального свистка Стевен Бергвейн вырвал ничью для гостей.

«Аякс» идет пятым, но уже восемь очков проигрывает АЗ, который расположился выше. «Спарта» - десятая.

Протокол игры  
Спарта Роттердам2:2Аякс
(1:0) Версейрен Арно28'  
(2:0) Версейрен Арно47'  
  65'Акпом Чуба (2:1)
  88'Бергвейн Стевен (2:2)
Олай НикБакари СаидМейссен Рик 73' (Велтхёйс Тейс ( 73') Эрдхёйзен МайкВан дер Кюст ДжевенсиоМетиньо 82' (Де Гузман Джонатан ( 82') Клемент Пелле 82' (Брим Шарль-Андреас ( 82') Мито Шунсуке 69' (Негли Камиель ( 69') Версейрен АрноСаито КокиЛеуритсен Тобиас 82' (Hamza el Dahri ( 82')
Запасные: Шондервальдт ЮриKaylen ReitmaierВриндс БартРосанас СерхиРосарио РайвьенВан Вагенинген Дилан
Рамай ДиантХендерсон Джордан 65' (Тахирович Бенджамин ( 65') Каплан Ахметджан  90'Хато ЙоррельГааей АнтонТейлор Кеннет  89'Маннсверк СивертВан ден Бомен БранкоХлинссон Кристиан 56' (Бергвейн Стевен ( 56') Годс Мика 56' (Акпом Чуба ( 56') Бробби Брайан 80' (Рейкхофф Юлиан ( 80')
Запасные: Фитц-Джим КиянВос СилваноРульи ХеронимоПасвер РемкоМарта АрьяниМедич ЯковБоргес Карлос
17 марта. Стадион "Спарта".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Спарта Роттердам

Новости по матчу

16 Марта
15:04
Поттер может возглавить клуб за пределами Англии
13 Марта
15:13
«Аякс» поспорит с клубами АПЛ за вингера из Чемпионшипа
12 Марта
18:16
«Аякс» продлил контракт с Хато, за которым следит «Арсенал»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Волендам Волендам
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
0
4
7.00 4.60 1.41
Видео
Окончен
Херенвен Херенвен
Фейеноорд Фейеноорд
2
3
4.30 4.40 1.64
Видео
Окончен
Утрехт Утрехт
НЕК Неймеген НЕК Неймеген
1
0
2.35 3.25 3.00
Видео
Окончен
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
Аякс Аякс
2
2
3.20 3.45 2.13
Видео
17.03.24 в 22:00
ПСВ ПСВ
Твенте Твенте
1.44 4.90 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
20:42 · Нидерланды. Эредивизие
«Спарта» впервые за 15 лет не проиграла «Аяксу»
20:18 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» повторил клубный антирекорд
18:31 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» добыл сложную волевую победу в матче с «Херенвеном»
16 Марта
15:19 · Нидерланды. Эредивизие
«Атлетико» и «Барселона» поспорят за полузащитника «Фейеноорда»
15:04 · Нидерланды. Эредивизие
Поттер может возглавить клуб за пределами Англии
10:39 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ может выкупить Деста за 10 миллионов евро
00:55 · Нидерланды. Эредивизие
Топ-клуб Серии А поборется за звезду «Фейеноорда» Хименеса
14 Марта
14:29 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон назвал ошибкой переезд в Саудовскую Аравию
13 Марта
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» поспорит с клубами АПЛ за вингера из Чемпионшипа слухи
12 Марта
18:16 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» продлил контракт с Хато, за которым следит «Арсенал» официально
11 Марта
11:00 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» набрал лишь сорок очков - такого слабого сезона у клуба не было с 1965 года
10 Марта
23:57 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» разгромно обыграл «Хераклес»
18:29 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» чудом не проиграл «Фортуне»
09 Марта
23:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг может вернуться в «Аякс» слухи
08 Марта
23:59 · Нидерланды. Эредивизие
Быстрый гол позволил ПСВ переиграть «Гоу Эхед Иглс»
Все новости
Рекомендуем