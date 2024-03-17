«Спарта» впервые за 15 лет не проиграла «Аяксу»

После вылета из еврокубков «Аякс» неудачно сыграл и на внутренней арене. В гостях у «Спарты» столичная команда прервала свою победную серию, которая началась в 2009 году.
Команда из Роттердама выиграла первый тайм благодаря голу Арно Версейрена. У Брайана Бробби был супершанс, но вратарь отразил удар. Клемент Пелле сразу после перерыва пробил в соперника, а вот Версейрен тут же оформил дубль. На 65-й минуте Чуба Акпом ударом головой вернул интригу - 2:1. Незадолго до финального свистка Стевен Бергвейн вырвал ничью для гостей.
«Аякс» идет пятым, но уже восемь очков проигрывает АЗ, который расположился выше. «Спарта» - десятая.
Протокол игры
|(1:0) Версейрен Арно28'
|(2:0) Версейрен Арно47'
|65'Акпом Чуба (2:1)
|88'Бергвейн Стевен (2:2)
Олай Ник•Бакари Саид•Мейссен Рик73' (Велтхёйс Тейс (73') •Эрдхёйзен Майк•Ван дер Кюст Джевенсио•Метиньо82' (Де Гузман Джонатан (82') •Клемент Пелле82' (Брим Шарль-Андреас (82') •Мито Шунсуке69' (Негли Камиель (69') •Версейрен Арно•Саито Коки•Леуритсен Тобиас82' (Hamza el Dahri (82')
Рамай Диант•Хендерсон Джордан65' (Тахирович Бенджамин (65') •Каплан Ахметджан• 90'Хато Йоррель•Гааей Антон•Тейлор Кеннет• 89'Маннсверк Сиверт•Ван ден Бомен Бранко•Хлинссон Кристиан56' (Бергвейн Стевен (56') •Годс Мика56' (Акпом Чуба (56') •Бробби Брайан80' (Рейкхофф Юлиан (80')
17 марта. Стадион "Спарта".
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