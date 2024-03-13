Вингер «Халл Сити» Джейден Филоджин-Байдейс находится в шорт-листе амстердамского «Аякса». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, «Аякс» готов выложить за 22-летнего футболиста более 15 миллионов евро, однако на англичанина есть и другие претенденты. Отмечается, что в услугах Филоджина-Байдейса заинтересованы несколько представителей АПЛ.

В текущем сезоне футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Контракт Филоджина-Байдейса с «Халл Сити» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.