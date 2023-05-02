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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Впервые за 124 года пара финалистов Кубка Нидерландов повторяла предыдущий год

02 Мая 2023 • 03:39 Комментировать
Аякс
1:1
ПСВ
окончен после пенальти

ПСВ выиграл в финальном матче Кубка Нидерландов, команда из Эйндховена обыграла «Аякс», хладнокровнее исполнив серию пенальти. Любопытно, что и в прошлом году в финале Кубка Нидерландов сыграли эти же клубы - ПСВ и «Аякс». Тогда ПСВ для победы хватило и основного времени матча, «крестьяне» выиграли со счетом 2:1.

Как выяснилось, за всю историю Кубка Нидерландов (а он проводится с 19-го века!) пара финалистов впервые точно повторила пару, которая была в предыдущем сезоне.

Напомним, что в общей сложности ПСВ становился победителем Кубка Нидерландов одиннадцать раз. «Аякс», однако, делал это целых двадцать раз. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСВ
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