ПСВ впервые в 21-м веке выиграл два Кубка Нидерландов подряд

Нидерландский ПСВ стал победителем Кубка своей страны, в финальном матче «крестьяне» переиграли «Аякс», лучше исполнив серию пенальти. В прошлом сезоне ПСВ также выиграл Кубок Нидерландов - тогда ПСВ также переиграл «Аякс», но в основное время матча, со счетом 2:1.

Как оказалось, ПСВ выиграл Кубок Нидерландов дважды подряд впервые в 21-м веке. В последний раз это случалось с 1988 по 1990 год, когда клуб переживал, пожалуй, самый славный период своей истории, выиграв, помимо всего, еще и Кубок чемпионов в 1988 году.

В общей сложности клуб из Эйндховена выигрывал Кубок Нидерландов одиннадцать раз.