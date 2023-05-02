«Аякс» получил от ПСВ 11 голов за сезон - это антирекорд клуба в 21-м веке

В финальном матче Кубка Нидерландов «Аякс» вел в счете в поединке с ПСВ, но пропустил, а затем проиграл в серии пенальти. Как оказалось, в текущем сезоне «Аякс» пропустил целых 11 голов от ПСВ в общей сложности - и это антирекорд клуба в 21-м веке, никто не забивал «Аяксу» так много в течение одного сезона.

Все началось еще в июле в матче Суперкубка Нидерландов, 3:5, затем 1:2 и 0:3 в чемпионате страны, и, наконец , 1:1 в финале Кубка Нидерландов. И, в целом, лишь однажды кто-либо забил в ворота амстердамского клуба больше за один сезон - пятнадцать мячей от «Фейеноорда» в сезоне 1959/1960.