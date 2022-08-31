ПСВ забил 7 мячей в ворота «Волендама», разгромив четвёртого соперника подряд

Невероятный ПСВ громит уже четвёртого соперника на старте Эредивизии, и если сначала команда забивала, четыре мяча за 90 минут, то далее всё пошло по нарастающей. В среду «Волендам» получил от соперников из Эйндховена сразу 7 результативных пробоин. Коди Гакпо оформил хет-трик, а Хави Симонс - дубль.

ПСВ набрал 12 очков, забив сразу на 10 мячей больше своего соседа по вершине таблицы, «Аякса».