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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ забил 7 мячей в ворота «Волендама», разгромив четвёртого соперника подряд

 
31 Августа 2022 • 21:38 Комментировать
ПСВ
7:1
Волендам
окончен

Невероятный ПСВ громит уже четвёртого соперника на старте Эредивизии, и если сначала команда забивала, четыре мяча за 90 минут, то далее всё пошло по нарастающей. В среду «Волендам» получил от соперников из Эйндховена сразу 7 результативных пробоин. Коди Гакпо оформил хет-трик, а Хави Симонс - дубль.

ПСВ набрал 12 очков, забив сразу на 10 мячей больше своего соседа по вершине таблицы, «Аякса».

Протокол игры  
ПСВ7:1Волендам
(1:0) Симонс Хави1'  
(2:0) Гакпо Коди25'  
(3:0) Гакпо Коди39'  
  40'Верман Хенк (3:1)
(4:1) Тезе Джордан47'  
(5:1) Гакпо Коди51'  
(6:1) Симонс Хави68'  
(7:1) Бакайоко Жоан79'  
Бенитес ВальтерТезе Джордан 55' (Гутьеррес Эрик ( 55') Обиспо Армандо 46' (Рамальо Андре ( 46') Брэнтуэйт ДжерредМакс ФилиппСангаре ИбрахимТиль ГусВерман Йоэй 55' (Хувер Ки-Джана ( 55') Бакайоко ЖоанСимонс Хави 70' (Вертессен Йорбе ( 70') Гакпо Коди 63' (Savio ( 63')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойСайбари ИсмаэльМвене ФилиппВинисиус КарлосЛедесма Ричард
Филип СтанковичПлат Брайан  29' 70' (Achraf Douiri ( 70') Бенамар БенаиссаМирани ДеймонВан Мигем Дарил 60' (Эль-Кадири Ибрахим ( 60') Джеймс ДеанЭйтинг Карел 70' (Imran Nazih ( 70') Улд-Ших Биляль  62'Мёркин ДерриМюрен Роберт 69' (Walid Ould Chikh ( 69'  82') Верман Хенк
Запасные: Billy van DuijlЛауэрс БарриLequincio ZeefuikОристанио Гаэтано
31 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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окончен ПСВ 7:1 Волендам 1.09 11.50 23.00
Идет 34 минута Твенте 2:0 Эксельсиор 1.25 6.10 11.00
01.09  21:00 АЗ Алкмаар ... НЕК Неймеген 1.45 4.60 6.80
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Сегодня, 31 Августа
22:01 · Голландия. Эредивизие
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