ПСВ забил 7 мячей в ворота «Волендама», разгромив четвёртого соперника подряд

Невероятный ПСВ громит уже четвёртого соперника на старте Эредивизии, и если сначала команда забивала, четыре мяча за 90 минут, то далее всё пошло по нарастающей. В среду «Волендам» получил от соперников из Эйндховена сразу 7 результативных пробоин. Коди Гакпо оформил хет-трик, а Хави Симонс - дубль.
ПСВ набрал 12 очков, забив сразу на 10 мячей больше своего соседа по вершине таблицы, «Аякса».
Протокол игры
|(1:0) Симонс Хави1'
|(2:0) Гакпо Коди25'
|(3:0) Гакпо Коди39'
|40'Верман Хенк (3:1)
|(4:1) Тезе Джордан47'
|(5:1) Гакпо Коди51'
|(6:1) Симонс Хави68'
|(7:1) Бакайоко Жоан79'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан55' (Гутьеррес Эрик (55') •Обиспо Армандо46' (Рамальо Андре (46') •Брэнтуэйт Джерред•Макс Филипп•Сангаре Ибрахим•Тиль Гус•Верман Йоэй55' (Хувер Ки-Джана (55') •Бакайоко Жоан•Симонс Хави70' (Вертессен Йорбе (70') •Гакпо Коди63' (Savio (63')
Филип Станкович•Плат Брайан 29'70' (Achraf Douiri (70') •Бенамар Бенаисса•Мирани Деймон•Ван Мигем Дарил60' (Эль-Кадири Ибрахим (60') •Джеймс Деан•Эйтинг Карел70' (Imran Nazih (70') •Улд-Ших Биляль• 62'Мёркин Дерри•Мюрен Роберт69' (Walid Ould Chikh (69') • 82'Верман Хенк
31 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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