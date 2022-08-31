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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Хави Симонс установил рекорд чемпионата Голландии

 
31 Августа 2022 • 22:01 Комментировать
ПСВ
7:1
Волендам
окончен

Новичок ПСВ Хави Симонс великолепно проводит первые матчи после присоединения к эйндховенскому клубу.

В сегодняшнем поединке против «Волендама» (7:1) полузащитник отметился дублем, и теперь на счету экс-игрока «ПСЖ» шесть забитых мячей в четырёх матчах. По данным Opta, Симонс стал самым молодым в истории чемпионата Голландии игроком, достигшим таких показателей (19 лет и 132 дня).

Именно Хави Симонс на сегодняшний день возглавляет список бомбардиров лиги наряду со своим одноклубником Коди Гакпо – оба отличились по шесть раз.

Симонс перебрался в ПСВ этим летом из французского «ПСЖ» в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Хави Симонс
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окончен ПСВ 7:1 Волендам 1.09 11.50 23.00
Идет 34 минута Твенте 2:0 Эксельсиор 1.25 6.10 11.00
01.09  21:00 АЗ Алкмаар ... НЕК Неймеген 1.45 4.60 6.80
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Сегодня, 31 Августа
22:01 · Голландия. Эредивизие
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