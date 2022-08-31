Хави Симонс установил рекорд чемпионата Голландии

Новичок ПСВ Хави Симонс великолепно проводит первые матчи после присоединения к эйндховенскому клубу.

В сегодняшнем поединке против «Волендама» (7:1) полузащитник отметился дублем, и теперь на счету экс-игрока «ПСЖ» шесть забитых мячей в четырёх матчах. По данным Opta, Симонс стал самым молодым в истории чемпионата Голландии игроком, достигшим таких показателей (19 лет и 132 дня).

Именно Хави Симонс на сегодняшний день возглавляет список бомбардиров лиги наряду со своим одноклубником Коди Гакпо – оба отличились по шесть раз.

Симонс перебрался в ПСВ этим летом из французского «ПСЖ» в качестве свободного агента.