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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На Гакпо появился ещё один претендент из АПЛ

 
31 Августа 2022 • 15:25 Комментировать
ПСВ
...
Волендам
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Через 3 ч. 9 мин.

Нападающий ПСВ Коди Гакпо в скором времени может оказаться в Английской премьер-лиге. Футболист, на которого претендовал «Манчестер Юнайтед», теперь может оказаться в «Лидсе».

«Павлины» ищут замену Дэниэлу Джеймсу, который в дедлайн может перебраться на правах аренды в лондонский «Тоттенхэм». Одним из вариантов как раз является Гакпо, которого ПСВ оценивает в 35-40 миллионов евро.

Сам Гакпо открыт к переходу в клуб из Английской премьер-лиги. На нидерландца также претендует «Саутгемптон», который хотел бы приобрести ещё одного футболиста в атаку.

На старте сезона Гакпо отметился тремя голами и тремя ассистами в чемпионате Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс ПСВ Коди Гакпо
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