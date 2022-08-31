На Гакпо появился ещё один претендент из АПЛ

Нападающий ПСВ Коди Гакпо в скором времени может оказаться в Английской премьер-лиге. Футболист, на которого претендовал «Манчестер Юнайтед», теперь может оказаться в «Лидсе».

«Павлины» ищут замену Дэниэлу Джеймсу, который в дедлайн может перебраться на правах аренды в лондонский «Тоттенхэм». Одним из вариантов как раз является Гакпо, которого ПСВ оценивает в 35-40 миллионов евро.

Сам Гакпо открыт к переходу в клуб из Английской премьер-лиги. На нидерландца также претендует «Саутгемптон», который хотел бы приобрести ещё одного футболиста в атаку.

На старте сезона Гакпо отметился тремя голами и тремя ассистами в чемпионате Нидерландов.