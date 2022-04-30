Тадич установил абсолютный рекорд «Аякса»

В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» принимает дома «Зволле», капитан «Аякса» Душан Тадич вышел на поле в стартовом составе. Для Тадича эта игра стала 124-м матчем в футболке «Аякса» в чемпионатах Нидерландов за все время выступлений в клубе.

Это - абсолютный рекорд «Аякса», в истории клуба еще не было игрока, который проводил бы столь большое количество матчей в его составе. «Аякс», как правило, рассматривается молодыми игроками как трамплин для перехода в большой клуб, и более двух-трех лет хорошие игроки в клубе не проводят, отсюда и такой рекорд Тадича.