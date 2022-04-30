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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тадич установил абсолютный рекорд «Аякса»

30 Апреля 2022 • 20:48 Комментировать
Аякс
3:0
ПЕК Зволле
1.14 8.50 17.00
2-й тайм

В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» принимает дома «Зволле», капитан «Аякса» Душан Тадич вышел на поле в стартовом составе. Для Тадича эта игра стала 124-м матчем в футболке «Аякса» в чемпионатах Нидерландов за все время выступлений в клубе.

Это - абсолютный рекорд «Аякса», в истории клуба еще не было игрока, который проводил бы столь большое количество матчей в его составе. «Аякс», как правило, рассматривается молодыми игроками как трамплин для перехода в большой клуб, и более двух-трех лет хорошие игроки в клубе не проводят, отсюда и такой рекорд Тадича.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Душан Тадич
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АЯКС ПЕК ЗВОЛЛЕ
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Идет 82 минута Аякс 3:0 ПЕК Зволле 1.14 8.50 17.00
Идет 24 минута Хераклес 0:0 Твенте
30.04  22:00 Спарта Роттердам ... АЗ Алкмаар 4.00 3.75 1.80
01.05  13:15 Херенвен ... Камбюр 1.90 3.65 3.70
01.05  15:30 ПСВ ... Виллем II 1.13 7.80 18.00
01.05  15:30 Гоу Эхед Иглс ... Витесс 2.49 3.55 2.60
01.05  17:45 Фортуна Ситтард ... Фейеноорд 5.80 4.20 1.52
01.05  21:00 Ваалвейк ... Гронинген 2.70 3.50 2.43
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Сегодня, 30 Апреля
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