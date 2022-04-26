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Нападающий «Аякса» в шутку попросил тен Хага забрать его в «Манчестер Юнайтед»

26 Апреля 2022 • 11:19 Комментировать
Аякс
...
ПЕК Зволле
1.12 9.00 20.00
30.04 19:45

Нападающий «Аякса» Брайан Бробби прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Я очень рад за него. Он этого заслуживает. Если бы он взял меня к себе…Нет-нет, я шучу!», — приводит слова Бробби Daily Mail.

Напомним, 21 апреля «Манчестер Юнайтед» официально объявил о том, что по окончании нынешнего сезона команду возглавит тен Хаг. В настоящий момент голландский специалист работает в «Аяксе».

В текущем сезоне 20-летний Бробби провёл за основную команду «Аякса» девять матчей, забив в них четыре гола и отдав одну результативную передачу. Футболист принадлежит «Лейпцигу» и выступает за амстердамцев на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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