В своих социальных сетях «Аталанта» официально представила Тена Копмейнерса в качестве нового игрока команды. Голландский полузащитник перебрался в стан итальянского клуба из АЗ.

Копмейнерс является футболистом опорной зоны, а также при потребности может сыграть и на позиции центрального защитника в схеме с тремя оборонцами, которую зачастую использует наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. О деталях сделки не сообщается, но портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер 23-летнего голландца в 17 миллионов евро.

Стоит отметить, что клуб из Бергамо активно проводит заключительные дни трансферного окна. Ранее появлялась информация касательно возможного ухода Алексея Миранчука, а также вполне вероятным может быть возвращение Деяна Кулушевски.

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A post shared by Atalanta B.C. (@atalantabc)