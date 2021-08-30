Сегодня сообщалось, что питерский «Зенит» якобы предложил португальской «Бенфике» 25 миллионов евро за нападающего Карлоса Винисиуса. Но, как оказалось, конкуренцию российскому клубу в борьбе за игрока оказал ПСВ.

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» написал, что голландский клуб опередил «Зенит» и уже практически согласовал все детали сделки как с «Бенфикой», так и с самым бразильцем. Более того, 26-летний футболист сам предпочел перейти в ПСВ.

Отметит, что прошлый сезон Винисиус провел в английской Премьер-лиге, выступая на правах аренды за «Тоттенхэм». Примечательно, что в составе лондонцев игрок неплохо проявил себя, отметившись десятью голами и тремя ассистами в 22 матчах.