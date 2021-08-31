ПСВ объявил об уходе полузащитника Мохаммеда Ихаттарена в «Ювентус», передаёт пресс-служба нидерландского клуба. Сообщается, что ближайший сезон футболист будет выступать за «Сампдорию» на правах аренды.

Игрок подписал контракт с туринским клубом до середины 2025 года. Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер нидерландца обошёлся «Ювентусу» в 5,5 миллионов евро.

Ихаттарен является воспитанником ПСВ. В составе основного клуба он дебютировал в 2019 году. За это время он сыграл 74 матча, в которых забил десять голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.