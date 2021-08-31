Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 149 Комментарии
Голландия

Полузащитник ПСВ перешёл в «Ювентус» официально

31 Августа 2021 • 17:34 Комментировать
АЗ Алкмаар
...
ПСВ
3.05 3.90 2.12
11.09 22:00

ПСВ объявил об уходе полузащитника Мохаммеда Ихаттарена в «Ювентус», передаёт пресс-служба нидерландского клуба. Сообщается, что ближайший сезон футболист будет выступать за «Сампдорию» на правах аренды.

Игрок подписал контракт с туринским клубом до середины 2025 года. Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер нидерландца обошёлся «Ювентусу» в 5,5 миллионов евро.

Ихаттарен является воспитанником ПСВ. В составе основного клуба он дебютировал в 2019 году. За это время он сыграл 74 матча, в которых забил десять голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сампдория ПСВ Мохамед Ихаттарен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
17:34 · Голландия. Эредивизие
Полузащитник ПСВ перешёл в «Ювентус» официально
30 Августа
22:38 · Англия. Премьер-лига
Тальяфико в скором времени пополнит ряды «Вест Хэма» слухи
21:55 · Голландия. Эредивизие
«Аталанта» объявила о подписании Копмейнерса официально
21:41 · Голландия. Эредивизие
Бразильский нападающий, которого хотел купить «Зенит», предпочёл перейти в ПСВ слухи
29 Августа
17:33 · Голландия. Эредивизие
«Фейеноорд» оступился, «Аякс» забил 5 мячей «Витессу» 1
17:17 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» согласовал переход игрока «Утрехта»
28 Августа
23:12 · Голландия. Эредивизие
ПСВ разобрался с «Гронингеном» в голевой перестрелке
22:05 · Голландия. Эредивизие
«Аталанта» близка к подписанию полузащитника АЗ
14:07 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» попытается переманить лидера «Аякса» 1 слухи
27 Августа
14:25 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего «Утрехта» подтвердил интерес со стороны «Локомотива» эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» заинтересован услугами форварда «Утрехта» слухи
25 Августа
10:59 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Ливерпуль» поборются за игрока ПСВ
22 Августа
21:04 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» лидирует в борьбе за нападающего «Копенгагена»
17:38 · Голландия. Эредивизие
«Фейеноорд» справился дома с «Гоу Эхед Иглс»
21 Августа
23:33 · Голландия. Эредивизие
ПСВ легко одолел «Камбюр»
Все новости
Рекомендуем
 