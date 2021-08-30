Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 221 Комментарии
Серия А

​Итальянского журналиста раскритиковали за инсайд о будущем Миранчука

30 Августа 2021 • 19:48 Комментировать

Известный итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил о том, что «Милану» интересен российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук. Журналист написал на своей страничке в «Твиттере», что «россонери» связывались с бергамасками по поводу Миранчука, однако осуществить эту сделку сложно.

В комментарии к публикации ди Марцио раскритиковали любители футбола из Италии.

«Хватит постоянно предлагать Мессиаса, Скамакку, Йовича и Миранчука. Ты их агент?» - написал один из болельщиков.

«Давайте посмотрим правде в глаза. Это уже 17-й атакующий полузащитник за последние три месяца, о котором ты пишешь про «Милан» - написал другой фанат.

«Ха-ха. Вот это шутка!» - высказался ещё один болельщик.

«Это точно фейк. Нужно лучше проверять новости», - говорится в ещё одном комментарии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Джанлука Ди Марцио Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
21:55 · Голландия. Эредивизие
«Аталанта» объявила о подписании Копмейнерса официально
21:31 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов распрощаться с Кулушевски 3 слухи
21:08 · Италия. Серия А
Агент, помогавший в сделке с «Аталантой»: Ничего не слышал о возможном уходе Миранчука в «Милан» эксклюзив
19:48 · Италия. Серия А
​Итальянского журналиста раскритиковали за инсайд о будущем Миранчука
19:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» отказался от идеи возвращения Пьянича 2
18:50 · Англия. Премьер-лига
​Бакайоко вернулся в «Милан» официально
16:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать Икарди
15:45 · Италия. Серия А
Моуринью показал, как отметил крупную победу «Ромы» видео
14:54 · Италия. Серия А
​«Не забываем предателей»: ультрас «Милана» предостерегают Доннарумму 3
14:26 · Италия. Серия А
Пьянич близок к возвращению «Ювентус» 2
13:30 · Россия. Премьер-лига
В «Сассуоло» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Спартака» Кралу эксклюзив
12:16 · Италия. Серия А
Рибери подпишет однолетний контракт с клубом Серии А
09:48 · Италия. Серия А
Кокорин - на выход? «Фиорентина» подписывает нового нападающего 3
09:14 · Италия. Серия А
Жиру повторил достижение Балотелли в «Милане»
08:38 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» потерял 200 тысяч подписчиков после ухода Роналду 6
Все новости
Рекомендуем
 