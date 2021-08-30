​Итальянского журналиста раскритиковали за инсайд о будущем Миранчука

Известный итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил о том, что «Милану» интересен российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук. Журналист написал на своей страничке в «Твиттере», что «россонери» связывались с бергамасками по поводу Миранчука, однако осуществить эту сделку сложно.

В комментарии к публикации ди Марцио раскритиковали любители футбола из Италии.

«Хватит постоянно предлагать Мессиаса, Скамакку, Йовича и Миранчука. Ты их агент?» - написал один из болельщиков.

«Давайте посмотрим правде в глаза. Это уже 17-й атакующий полузащитник за последние три месяца, о котором ты пишешь про «Милан» - написал другой фанат.

«Ха-ха. Вот это шутка!» - высказался ещё один болельщик.

«Это точно фейк. Нужно лучше проверять новости», - говорится в ещё одном комментарии.