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«Ювентус» готов распрощаться с Кулушевски слухи

30 Августа 2021 • 21:31 Комментировать (3)
Аталанта
...
Фиорентина
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12.09 20:30

Деян Кулушевски провел только один полноценный сезон за «Ювентус» после перехода из «Аталанты», но уже в ближайшие дни швед может покинуть Турин. Полагается, что полузащитник не сумел впечатлить нового наставника Массимилиано Аллегри.

Согласно сведениям местного издания TuttoJuve, руководство клуба готово отпустить Кулушевски. На игрока претендует всё та же «Аталанта», которая намерена вернуть футболиста в свои ряды. При этом, источник сообщает, что «Ювентус» запросит за трансфер шведского игрока немалую сумму.

Потенциальный уход Кулушевски связан с тем, что он не может выиграть конкуренцию у Федерико Кьезы, Пауло Дибалы и Хуана Куадрадо. Добавим, что в свое время туринцы заплатили за него 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Деян Кулушевски Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Beorn_n
30 Августа 2021 в 22:18
Зачем избавляться от Кулу который местами показывал хорошую игру и возможности, когда в составе сидит деревянный Берни. Или он там как Пинсольо дляя атмосферы в команде?)
Juve96
30 Августа 2021 в 22:11
допустим не может выиграть конкуренцию, но в запасе должен же кто то быть
Juventini83
30 Августа 2021 в 22:02
Прогресса у шведа нет, от слова совсем. Так что вполне можно расставаться, вопрос кто купит.
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