Деян Кулушевски провел только один полноценный сезон за «Ювентус» после перехода из «Аталанты», но уже в ближайшие дни швед может покинуть Турин. Полагается, что полузащитник не сумел впечатлить нового наставника Массимилиано Аллегри.

Согласно сведениям местного издания TuttoJuve, руководство клуба готово отпустить Кулушевски. На игрока претендует всё та же «Аталанта», которая намерена вернуть футболиста в свои ряды. При этом, источник сообщает, что «Ювентус» запросит за трансфер шведского игрока немалую сумму.

Потенциальный уход Кулушевски связан с тем, что он не может выиграть конкуренцию у Федерико Кьезы, Пауло Дибалы и Хуана Куадрадо. Добавим, что в свое время туринцы заплатили за него 35 миллионов евро.