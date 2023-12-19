Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Брандт и Забитцер — в стартовом составе «Боруссии» на игру с «Майнцем»

19 Декабря 2023 • 21:36 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
Через 0 ч. 25 мин.

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» опубликовала стартовый состав команды на предстоящую игру чемпионата Германии с «Майнцем».

С первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Кобель (вр), Шлоттербек, Бенсебаини, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Мален, Джан (к), Мёнье, Байно-Гиттенс.

Матч 16-го тура Бундеслиги между «Боруссией» и «Майнцем» должен стартовать в 22:30 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию игры, которую в текстовом формате проведет портал LiveResult.

На данный момент «шмели» идут на пятом месте в чемпионате Германии, а «карнавальники» занимают последнюю строчку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт Марсель Забитцер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Декабря
02:21
​Ставка и прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Майнц чемпионата Германии — 19 декабря 2023
02:09
Боруссия Дортмунд - Майнц: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:14
Лидеры раздевалки «Боруссии» недовольны стилем игры при Терзиче
18 Декабря
16:52
«Манчестер Юнайтед» держит на радаре трёх форвардов 1
16 Декабря
14:33
«Интер» хочет заменить Куадрадо игроком «Боруссии» Дортмунд
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д МАЙНЦ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
79 мин
Вердер Вердер
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
1
4.40 4.20 1.71
Видео
19.12.23 в 22:30
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц Майнц
1.38 5.00 7.60
Видео
19.12.23 в 22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Дармштадт Дармштадт
1.51 4.50 6.00
Видео
20.12.23 в 20:30
Унион Берлин Унион Берлин
Кёльн Кёльн
2.07 3.55 3.50
Видео
20.12.23 в 22:30
Байер Л Байер Л
Бохум Бохум
1.23 6.20 13.00
Видео
20.12.23 в 22:30
Штутгарт Штутгарт
Аугсбург Аугсбург
1.57 4.40 5.40
Видео
20.12.23 в 22:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария Бавария
7.00 5.20 1.39
Видео
20.12.23 в 22:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Боруссия М Боруссия М
2.02 3.80 3.40
Видео
20.12.23 в 22:30
Хайденхайм Хайденхайм
Фрайбург Фрайбург
3.15 3.70 2.16
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
22:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Майнц»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:36 · Германия. Бундеслига
Брандт и Забитцер — в стартовом составе «Боруссии» на игру с «Майнцем»
20:32 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» предложил 25 миллионов евро за хавбека «Наполи»
18:29 · Германия. Бундеслига
​Президент «Баварии»: «Мюллер уже стал легендой клуба»
18:22 · Германия. Бундеслига
​Гендиректор «Баварии» высказался о Мюллере – игрок продлил контракт
18:15 · Германия. Бундеслига
​Спортивный директор «Баварии»: «Мюллер – воплощение качества и надёжности»
17:57 · Германия. Бундеслига
​Мюллер высказался после продления контракта с «Баварией»
17:53 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером официально
17:27 · Германия. Бундеслига
Названы лидеры топ-5 лиг Европы по проценту набранных очков
15:42 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Возвращение Крооса в сборную Германии? К счастью, не мне это решать»
15:36 · Германия. Бундеслига
Тухель поделился ожиданиями от матчей с «Лацио»
14:35 · Германия. Бундеслига
Джака: «Я не переходил в «Байер» для того, чтобы быть боссом или тренером»
13:59 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Чемпионская гонка с «Байером»? Это неплохо для немецкого футбола»
13:53 · Германия. Бундеслига
Хёнесс подтвердил, что Мюллер близок к продлению контракта с «Баварией»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Джака: «В «Арсенале» от меня хотели избавиться все, кроме Артеты» 1
Все новости
Рекомендуем