Брандт и Забитцер — в стартовом составе «Боруссии» на игру с «Майнцем»

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» опубликовала стартовый состав команды на предстоящую игру чемпионата Германии с «Майнцем».

С первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Кобель (вр), Шлоттербек, Бенсебаини, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Мален, Джан (к), Мёнье, Байно-Гиттенс.

Матч 16-го тура Бундеслиги между «Боруссией» и «Майнцем» должен стартовать в 22:30 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию игры, которую в текстовом формате проведет портал LiveResult.

На данный момент «шмели» идут на пятом месте в чемпионате Германии, а «карнавальники» занимают последнюю строчку.