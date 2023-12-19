Лидеры раздевалки «Боруссии» недовольны стилем игры при Терзиче

Футболист дортмундской «Боруссии» недовольны тактическими методами главного тренера команды Эдина Терзича.

По информации Sky Germany, после поражения «шмелей» в матче Кубка Германии против «Штутгарта» лидеры раздевалки искали разговора с Эдином Терзичем. Сообщается, что игроки считают нынешний стиль игры дортмундцев слишком оборонительным, что вызвало недовольство самого Терзича был этим недоволен.

В нынешнем сезоне Бундеслиги «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице. Ранее «жёлто-чёрные» выиграли «группу смерти» в Лиге чемпионов у «ПСЖ», «Милана» и «Ньюкасла».