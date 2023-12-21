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Руководство «Боруссии» решило продолжить работу с Терзичем

21 Декабря 2023 • 20:50 Комментировать
Боруссия Д
1:1
Майнц

Руководство дортмундской «Боруссии» решило продолжить работу с главным тренером «шмелей» Эдином Терзичем, несмотря на не столь удачное выступление команды в этом сезоне.

Например, вчера «Боруссия» сыграла дома вничью с «Майнцем» (1:1) и осталась на пятом месте турнирной таблицы. У команды в копилке 27 очков, а отставание от первого места выглядит устрашающе – 15 баллов.

«Боруссия» решила продолжить работу с Эдином Терзичем на посту главного тренера», - пишет в своей соцсети Фабрицио Романо со ссылкой на Bild, добавляя, что сегодня у руководства клуба с тренером была встреча и факт продолжения сотрудничества будет подтверждён.

Контракт связывает Терзича с дортмундским клубом до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич

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