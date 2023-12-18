«Манчестер Юнайтед» держит на радаре трёх форвардов

«Манчестер Юнайтед» активно изучает возможность приобрести нового нападающего. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство клуба уже провело переговоры с агентами Тимо Вернера, Серу Гирасси и Дониэлла Малена.

Отмечается, что до покупки нового форварда «Манчестер Юнайтед» желательно расстаться с Антони Марсьялем, который демонстрирует не очень убедительные выступления в нынешнем сезоне.

Напомним, Вернер ранее выступал в Английской премьер-лиге за «Челси». Гирасси является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги с 16 голами в активе. Что касается Малена, «Боруссия» готова продать нидерландца за 30-35 миллионов евро.