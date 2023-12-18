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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» держит на радаре трёх форвардов

18 Декабря 2023 • 16:52 Комментировать
Вердер
...
РБ Лейпциг
19.12 20:30

«Манчестер Юнайтед» активно изучает возможность приобрести нового нападающего. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство клуба уже провело переговоры с агентами Тимо Вернера, Серу Гирасси и Дониэлла Малена.

Отмечается, что до покупки нового форварда «Манчестер Юнайтед» желательно расстаться с Антони Марсьялем, который демонстрирует не очень убедительные выступления в нынешнем сезоне.

Напомним, Вернер ранее выступал в Английской премьер-лиге за «Челси». Гирасси является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги с 16 голами в активе. Что касается Малена, «Боруссия» готова продать нидерландца за 30-35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Тимо Вернер РБ Лейпциг Серу Гирасси Дониэлл Мален Штутгарт трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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