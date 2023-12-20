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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть главного аутсайдера

20 Декабря 2023 • 00:27 Комментировать
Боруссия Д
1:1
Майнц
окончен

Дортмундская «Боруссия» принимала дома «Майнц», главного аутсайдера Бундеслиги, и снова не смогла набрать максимум очков. При этом у «шмелей» был большой перевес только в контроле мяча. В дебюте Джейми Байно-Гиттенс слева прорвался к воротам и стрельнул в перекладину. Хозяева играли заметно лучше соперника в первом тайме, и гол Юлиана Брандта со штрафного ударов под левую штангу был весьма логичным. Соперник быстро отыгрался, угловой, несколько подач, и Сепп ван дер Берг головой здорово пробил в ближнюю часть ворот - 1:1. Примечательно, что «Боруссии» хватило всего на тайм, после перерыва на поле был штиль относительно опасных моментов.

«Шмели» идут на пятом месте, противник делит последнюю строчку с тремя конкурентами.

Протокол игры  
Боруссия Д1:1Майнц
(1:0) Брандт Юлиан29'  
  43'Ван дер Берг Сепп (1:1)
Кобель ГрегорМёнье Тома 81' (Вольф Мариус ( 81') Хуммельс Матс 46' (Зюле Никлас ( 46') Шлоттербек Нико 72' (Рейна Джованни ( 72') Бенсебаини РамиЗабитцер МарсельДжан ЭмреМален ДониэллБрандт ЮлианБайно-Гиттенс Джейми 63' (Аллер Себастьян ( 63') Фюллькруг Никлас 63' (Бамба Самуэль ( 63')
Запасные: Морей МатеуЭзкан СалихРойс МаркоМайер Александер II
Бац ДаниэльКор ДоминикБель Штефан  39'Ван дер Берг СеппВидмер Сильван 90' (Да Коста Данни ( 90') Мвене ФиллиппКраусс Том  90'Чхэ-Сон Ли IIГруда Брайан 69' (Папела Мервиль ( 69') Рихтер Марко 69' (Буркардт Джонатан ( 69'  85') Онисиво Карим 90' (Баркок Аймен ( 90'  90')
Запасные: Мюллер МаркусМамутович ДавидВильхелм ЛассеАжорк ЛюдовикРисс Лассе
19 декабря. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Боруссия Дортмунд

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