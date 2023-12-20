Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть главного аутсайдера

Дортмундская «Боруссия» принимала дома «Майнц», главного аутсайдера Бундеслиги, и снова не смогла набрать максимум очков. При этом у «шмелей» был большой перевес только в контроле мяча. В дебюте Джейми Байно-Гиттенс слева прорвался к воротам и стрельнул в перекладину. Хозяева играли заметно лучше соперника в первом тайме, и гол Юлиана Брандта со штрафного ударов под левую штангу был весьма логичным. Соперник быстро отыгрался, угловой, несколько подач, и Сепп ван дер Берг головой здорово пробил в ближнюю часть ворот - 1:1. Примечательно, что «Боруссии» хватило всего на тайм, после перерыва на поле был штиль относительно опасных моментов.

«Шмели» идут на пятом месте, противник делит последнюю строчку с тремя конкурентами.