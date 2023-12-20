Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть главного аутсайдера

Дортмундская «Боруссия» принимала дома «Майнц», главного аутсайдера Бундеслиги, и снова не смогла набрать максимум очков. При этом у «шмелей» был большой перевес только в контроле мяча. В дебюте Джейми Байно-Гиттенс слева прорвался к воротам и стрельнул в перекладину. Хозяева играли заметно лучше соперника в первом тайме, и гол Юлиана Брандта со штрафного ударов под левую штангу был весьма логичным. Соперник быстро отыгрался, угловой, несколько подач, и Сепп ван дер Берг головой здорово пробил в ближнюю часть ворот - 1:1. Примечательно, что «Боруссии» хватило всего на тайм, после перерыва на поле был штиль относительно опасных моментов.
«Шмели» идут на пятом месте, противник делит последнюю строчку с тремя конкурентами.
Протокол игры
|(1:0) Брандт Юлиан29'
|43'Ван дер Берг Сепп (1:1)
Кобель Грегор•Мёнье Тома81' (Вольф Мариус (81') •Хуммельс Матс46' (Зюле Никлас (46') •Шлоттербек Нико72' (Рейна Джованни (72') •Бенсебаини Рами•Забитцер Марсель•Джан Эмре•Мален Дониэлл•Брандт Юлиан•Байно-Гиттенс Джейми63' (Аллер Себастьян (63') •Фюллькруг Никлас63' (Бамба Самуэль (63')
Запасные: Морей Матеу•Эзкан Салих•Ройс Марко•Майер Александер II
Бац Даниэль•Кор Доминик•Бель Штефан• 39'Ван дер Берг Сепп•Видмер Сильван90' (Да Коста Данни (90') •Мвене Филлипп•Краусс Том• 90'Чхэ-Сон Ли II•Груда Брайан69' (Папела Мервиль (69') •Рихтер Марко69' (Буркардт Джонатан (69') • 85'Онисиво Карим90' (Баркок Аймен (90') 90'
19 декабря. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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