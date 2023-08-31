«Ювентус» будет платить 25% зарплаты Бонуччи в «Унионе»

Туринский «Ювентус» будет платить 25% зарплаты центрального защитника Леонардо Бонуччи в берлинском «Унионе». По информации от журналиста, Орацио Аккомандо клубы договорились об этом, когда оформляли трансфер на правах свободного агента.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что трансфер Бонуччи полностью согласован. В ближайшее время итальянец отправится на медосмотр и подпишет контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на один год.

Напомним, Бонуччи ранее не хотел покидать «Ювентус», но руководство клуба ясно дало понять футболисту, что он не входит в планы. В Италии к защитнику проявляли интерес такие клубы, как «Рома» и «Лацио».