В Бундеслиге забили 100 голов за три тура - такого не было почти 40 лет

Очень результативным выдалось начало сезона в немецкой Бундеслиге - за первые три тура были забиты сто мячей. Сотый мяч записал на свой счет Бенджамин Сеско из «РБ Лейпцига», который крупно обыграл в гостях «Унион Берлин» в последнем матче третьего тура. Как оказалось,

Сеско довел до ста голов количество мячей в новом сезоне немецкого чемпионата, а такого не случалось почти сорок лет. В последний раз сто и более голов за первые три тура чемпионата были забиты в сезоне 1984/1985 - тогда это были 109 голов.

Четвертый тур немецкого чемпионата Бундеслиги пройдет с 15 по 17 сентября.