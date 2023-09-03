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Чемпионат Германии. Бундеслига

В Бундеслиге забили 100 голов за три тура - такого не было почти 40 лет

03 Сентября 2023 • 23:48 Комментировать
Унион Берлин
0:3
РБ Лейпциг
окончен

Очень результативным выдалось начало сезона в немецкой Бундеслиге - за первые три тура были забиты сто мячей. Сотый мяч записал на свой счет Бенджамин Сеско из «РБ Лейпцига», который крупно обыграл в гостях «Унион Берлин» в последнем матче третьего тура. Как оказалось,

Сеско довел до ста голов количество мячей в новом сезоне немецкого чемпионата, а такого не случалось почти сорок лет. В последний раз сто и более голов за первые три тура чемпионата были забиты в сезоне 1984/1985 - тогда это были 109 голов.

Четвертый тур немецкого чемпионата Бундеслиги пройдет с 15 по 17 сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин РБ Лейпциг Бенджамин Сеско
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