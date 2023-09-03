«РБ Лейпциг» устроил разгром «Униону»

Третий тур чемпионата Германии завершился матчем представителей верхней части таблицы, «Униона» и «РБ Лейпцига». Хозяева провалили этот поединок, и удаление Кевина Фолланда не при чем. Оно случилось на 64-й минуте при счете 0:1, но берлинцы все равно сегодня нанесли всего два удара. Победным получился выстрел Хави Симонса из-за штрафной в начале второго тайма. В концовке Бенджамин Сеско удвоил перевес гостей, забив ногой, а через две минуты отличился и головой.
3:0, соперники делят третье место, набрав по шесть очков.
Протокол игры
|51'Симонс Хави (0:1)
|85'Сеско Бенджамин (0:2)
|87'Сеско Бенджамин (0:3)
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин•Лейте Диогу•Юранович Йосип71' (Хаберер Яник (71') • 81'Крал Алекс• 27'Лайдуни Аисса71' (Триммель Кристофер (71') •Госенс Робин 81'86' (Руссийон Жером (86') •Фолланд Кевин• 64'Бехренс Кевин86' (Кауфманн Миккель (86') •Фофана Датро61' (Холлербах Бенедикт (61')
Запасные: Еккель Пауль•Бонуччи Леонардо•Шволов Александер
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин 26'88' (Люкеба Кастелло (88') •Симакан Мохамед67' (Клостерманн Лукас (67') •Орбан Вилли•Раум Давид•Шлагер Ксавер•Кампль Кевин•Симонс Хави88' (Форсберг Эмиль (88') •Ольмо Дани•Опенда Лои75' (Сеско Бенджамин (75') •Поульсен Юссуф75' (Баумгартнер Кристоф (75')
03 сентября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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