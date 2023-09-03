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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» устроил разгром «Униону»

03 Сентября 2023 • 20:36 Комментировать
Унион Берлин
0:3
РБ Лейпциг
окончен

Третий тур чемпионата Германии завершился матчем представителей верхней части таблицы, «Униона» и «РБ Лейпцига». Хозяева провалили этот поединок, и удаление Кевина Фолланда не при чем.  Оно случилось на 64-й минуте при счете 0:1, но берлинцы все равно сегодня нанесли всего два удара. Победным получился выстрел Хави Симонса из-за штрафной в начале второго тайма. В концовке Бенджамин Сеско удвоил перевес гостей, забив ногой, а через две минуты отличился и головой.

3:0, соперники делят третье место, набрав по шесть очков.

Протокол игры  
Унион Берлин0:3РБ Лейпциг
  51'Симонс Хави (0:1)
  85'Сеско Бенджамин (0:2)
  87'Сеско Бенджамин (0:3)
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе РобинЛейте ДиогуЮранович Йосип 71' (Хаберер Яник ( 71'  81') Крал Алекс  27'Лайдуни Аисса 71' (Триммель Кристофер ( 71') Госенс Робин  81' 86' (Руссийон Жером ( 86') Фолланд Кевин  64'Бехренс Кевин 86' (Кауфманн Миккель ( 86') Фофана Датро 61' (Холлербах Бенедикт ( 61')
Запасные: Еккель ПаульБонуччи ЛеонардоШволов Александер
Бласвих ЯнисХенрихс Бенджамин  26' 88' (Люкеба Кастелло ( 88') Симакан Мохамед 67' (Клостерманн Лукас ( 67') Орбан ВиллиРаум ДавидШлагер КсаверКампль КевинСимонс Хави 88' (Форсберг Эмиль ( 88') Ольмо ДаниОпенда Лои 75' (Сеско Бенджамин ( 75') Поульсен Юссуф 75' (Баумгартнер Кристоф ( 75')
Запасные: Вернер ТимоЗайвальд НиколасКарвалью ФабиуЦингерле Леопольд
03 сентября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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