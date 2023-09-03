«РБ Лейпциг» устроил разгром «Униону»

Третий тур чемпионата Германии завершился матчем представителей верхней части таблицы, «Униона» и «РБ Лейпцига». Хозяева провалили этот поединок, и удаление Кевина Фолланда не при чем. Оно случилось на 64-й минуте при счете 0:1, но берлинцы все равно сегодня нанесли всего два удара. Победным получился выстрел Хави Симонса из-за штрафной в начале второго тайма. В концовке Бенджамин Сеско удвоил перевес гостей, забив ногой, а через две минуты отличился и головой.

3:0, соперники делят третье место, набрав по шесть очков.