«Унион» Берлин очень близок к трансферу Бонуччи

Берлинский «Унион» находится в шаге от трансфера центрального защитника туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Sky Sport Italia сообщает, что немецкая команда очень близка к приглашению 36-летнего ветерана.

Напомним, Бонуччи ранее сомневался насчёт перехода в «Унион». Судя по всему, под давлением руководства «Ювентуса» Леонардо решил всё же принять предложение берлинской команды о контракте сроком на один год.

В итальянской Серии А Бонуччи интересовались такие клубы, как «Рома» и «Лацио», но Леонардо решил впервые в карьере покинуть родину. Напомним, итальянец за свою карьеру четырежды выигрывал скудетто.