Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» Берлин очень близок к трансферу Бонуччи

31 Августа 2023 • 13:55 Комментировать
Унион Берлин
...
РБ Лейпциг
03.09 18:30

Берлинский «Унион» находится в шаге от трансфера центрального защитника туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Sky Sport Italia сообщает, что немецкая команда очень близка к приглашению 36-летнего ветерана.

Напомним, Бонуччи ранее сомневался насчёт перехода в «Унион». Судя по всему, под давлением руководства «Ювентуса» Леонардо решил всё же принять предложение берлинской команды о контракте сроком на один год.

В итальянской Серии А Бонуччи интересовались такие клубы, как «Рома» и «Лацио», но Леонардо решил впервые в карьере покинуть родину. Напомним, итальянец за свою карьеру четырежды выигрывал скудетто.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Унион Берлин трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УНИОН БЕРЛИН РБ ЛЕЙПЦИГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
15:23 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» близок к подписанию 20-летнего полузащитника «Вердера»
14:48 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» будет платить 25% зарплаты Бонуччи в «Унионе»
13:55 · Германия. Бундеслига
«Унион» Берлин очень близок к трансферу Бонуччи
13:51 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» запрашивает около 30 млн евро за Гравенберха – «Ливерпуль» работает
13:48 · Германия. Бундеслига
Горецка: «Я очень разочарован тем, что не попал в заявку сборной Германии»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Палинья делает всё возможное, чтобы поскорее перебраться в «Баварию»
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» ещё не получал официальных предложений от «Баварии» по трансферу Палиньи
12:35 · Германия. Бундеслига
Флик объяснил, почему не вызвал Вернера на ближайшие матчи сборной Германии
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продолжает работать над трансфером Палиньи
11:17 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд в шаге от трансфера одного из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Бундеслиги
11:04 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» готов отпустить Коло-Муани за 90 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов
00:59 · Германия. Бундеслига
Заммер рассказал, почему ему стыдно за поражение дортмундской «Боруссии» в прошлом сезоне Бундеслиги
00:35 · Англия. Чемпионшип
«Боруссия» Дортмунд договорилась с защитником, на которого претендовала «Бавария»
00:34 · Германия. Бундеслига
Заммер раскритиковал немецкий футбол
30 Августа
23:57 · Германия. Бундеслига
Клозе получит специальный приз от УЕФА
Все новости
Рекомендуем