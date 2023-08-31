Флик объяснил, почему не вызвал Вернера на ближайшие матчи сборной Германии

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не попал в заявку сборной Германии на ближайшие товарищеские матчи. Главный тренер «бундестим» Ханс-Дитер Флик объяснил свой выбор.

«Он не находится в хорошей форме в своём клубе, ему нужно поработать над определёнными вещами. Если он проделает нужную работу, я уверен, что он сможет вернуться в заявку», – сказал Флик на пресс-конференции.

Напомним, Вернер прошлым летом покинул «Челси» и вернулся в «РБ Лейпциг». 27-летний форвард в прошлом сезоне отметился 9 голами и 4 ассистами в немецкой Бундеслиге. В новом розыгрыше турнира Тимо не отметился ни одним результативным действием в двух стартовых турах.