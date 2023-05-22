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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» забил свой самый быстрый гол в Бундеслиге в 21-м веке

22 Мая 2023 • 23:11 Комментировать
Шальке 04
2:2
Айнтрахт Фр
окончен

Немецкий «Шальке» сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» в тридцать третьем туре Бундеслиги, гельзенкирхенцы еще сохраняют шансы на спасение прописки в высшем свете немецкого футбола, все решится в последнем туре, но там «Шальке» надо что-то делать (выигрывать, говоря прямо) у «Лейпцига», который только, что, скорее всего, лишил чемпионского титула «Баварию».

Интересно, что гол Симона Теродде на 47-й секунде, стал для «Шальке» быстрейшим в Бундеслиге за все время сбора подробных данных по немецкому чемпионату, то есть, грубо говоря, в 21-м веке - с сезона 2004/2005.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Симон Теродде
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