Франкфуртский «Айнтрахт» в своих соцсетях официально подтвердил переход в клуб египетского форварда Омара Мармуша. Футболист подписал контракт с «орлами» до середины 2027 года.

24-летний нападающий в текущем сезоне сыграл 34 матча за свой клуб во всех турнирах, при этом он забил шесть мячей, а также отдал один ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

Ранее мы сообщали, что франкфуртский клуб планирует усилиться двумя молодыми игроками из французского гранда – парижского «ПСЖ».

На данный момент «Айнтрахт» ждёт финала Кубка Германии, в котором сразится с «РБ Лейпцигом». Что касается Бундеслиги, то в чемпионате Германии действующий триумфатор Лиги Европы идёт на восьмом месте с 46 очками.