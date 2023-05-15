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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» усилился форвардом «Вольфсбурга» официально

15 Мая 2023 • 18:26 Комментировать
Шальке 04
...
Айнтрахт Фр
20.05 16:30

Франкфуртский «Айнтрахт» в своих соцсетях официально подтвердил переход в клуб египетского форварда Омара Мармуша. Футболист подписал контракт с «орлами» до середины 2027 года.

24-летний нападающий в текущем сезоне сыграл 34 матча за свой клуб во всех турнирах, при этом он забил шесть мячей, а также отдал один ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

Ранее мы сообщали, что франкфуртский клуб планирует усилиться двумя молодыми игроками из французского гранда – парижского «ПСЖ».

На данный момент «Айнтрахт» ждёт финала Кубка Германии, в котором сразится с «РБ Лейпцигом». Что касается Бундеслиги, то в чемпионате Германии действующий триумфатор Лиги Европы идёт на восьмом месте с 46 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Омар Мармуш
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ШАЛЬКЕ 04 АЙНТРАХТ ФР
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