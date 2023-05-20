«Шальке» набрал важнейшее очко в концовке матча с «Айнтрахтом»

«Шальке» с «Айнтрахтом» провели упорный матч 33-го тура чемпионата Германии. Симон Теродде умудрился открыть счет уже на первой минуте. На это противник ответил голевыми атаками Даити Камады и Туты - 2:1. На 85-й минуте «Шальке» спасся благодаря удару с лета от Себастьяна Полтера - 2:2.

«Кобальтовые» едва не выбрались из зоны стыков, но все же идут третьими с конца. Соперник - восьмой.