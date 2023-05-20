«Шальке» набрал важнейшее очко в концовке матча с «Айнтрахтом»

«Шальке» с «Айнтрахтом» провели упорный матч 33-го тура чемпионата Германии. Симон Теродде умудрился открыть счет уже на первой минуте. На это противник ответил голевыми атаками Даити Камады и Туты - 2:1. На 85-й минуте «Шальке» спасся благодаря удару с лета от Себастьяна Полтера - 2:2.
«Кобальтовые» едва не выбрались из зоны стыков, но все же идут третьими с конца. Соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Теродде Симон1'
|21'Камада Даити (1:1)
|59'Тута (1:2)
|(2:2) Полтер Себастьян85'
Шволов Александер•Бруннер Седрик•Ван дер Берг Сепп•Дженц Мориц• 44'Матричани Хеннинг•Крал Алекс•Краусс Том 39'65' (Латца Данни (65') •Скарке Тим55' (Дрекслер Доминик (55') •Саласар Родриго78' (Полтер Себастьян (78') •Караман Кенан•Теродде Симон 40'78' (Мор Тобиас (78')
Трапп Кевин•Туре Альмами•Тута•Н'Дика Эван•Бута 32'85' (Борре Рафаэль (85') •Ленц Кристофер60' (Кнауфф Ансгар (60') •Роде Себастьян73' (Линдстрём Йеспер (73') •Соу Джибрил• 6'Гётце Марио•Камада Даити•Коло-Муани Рандаль 44'85' (Эбимбе Эрик (85')
20 мая. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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