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«Шальке» набрал важнейшее очко в концовке матча с «Айнтрахтом»

20 Мая 2023 • 18:28 Комментировать
Шальке 04
2:2
Айнтрахт Фр
окончен

«Шальке» с «Айнтрахтом» провели упорный матч 33-го тура чемпионата Германии. Симон Теродде умудрился открыть счет уже на первой минуте. На это противник ответил голевыми атаками Даити Камады и Туты - 2:1. На 85-й минуте «Шальке» спасся благодаря удару с лета от Себастьяна Полтера - 2:2.

«Кобальтовые» едва не выбрались из зоны стыков, но все же идут третьими с конца. Соперник - восьмой.

Протокол игры  
Шальке 042:2Айнтрахт Фр
(1:0) Теродде Симон1'  
  21'Камада Даити (1:1)
  59'Тута (1:2)
(2:2) Полтер Себастьян85'  
Шволов АлександерБруннер СедрикВан дер Берг СеппДженц Мориц  44'Матричани ХеннингКрал АлексКраусс Том  39' 65' (Латца Данни ( 65') Скарке Тим 55' (Дрекслер Доминик ( 55') Саласар Родриго 78' (Полтер Себастьян ( 78') Караман КенанТеродде Симон  40' 78' (Мор Тобиас ( 78')
Запасные: Оуведжан ТомасАйдин МехметКаминьски МарцинЛангер МихаэльФрай Микаэль
Трапп КевинТуре АльмамиТутаН'Дика ЭванБута  32' 85' (Борре Рафаэль ( 85') Ленц Кристофер 60' (Кнауфф Ансгар ( 60') Роде Себастьян 73' (Линдстрём Йеспер ( 73') Соу Джибрил  6'Гётце МариоКамада ДаитиКоло-Муани Рандаль  44' 85' (Эбимбе Эрик ( 85')
Запасные: Рамай ДиантАаронсон ПакстенЧендлер ТимотиГебур ДариоХасебе Макото
20 мая. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Айнтрахт Франкфурт
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