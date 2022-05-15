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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» установила свой рекорд по количеству забитых голов в Бундеслиге

15 Мая 2022 • 00:10 Комментировать
Боруссия М
5:1
Хоффенхайм
окончен

Домашний матч 34-го тура немецкой Бундеслиги для дортмундской «Боруссии» начался очень неудачно - она пропустила уже на третьей минуте от «Герты». Однако после этого хозяева поля взялись за дело и в итоге вырвали победу со счетом 2:1.

В результате общее количество голов, забитых «шмелями» в текущем сезоне, достигло количества 85 мячей. Это - клубный рекорд в истории выступлений дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге. Ранее столь много клуб не забивал даже в свои лучшие годы, когда «шмели» становились чемпионами Германии.

Тем не менее, стоит заметить, что у «Баварии» 97 забитых мячей, так что дортмундцам есть куда расти.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд
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